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Posted 3 февраля, 02:29

Published 3 февраля, 02:29

Modified 3 февраля, 02:31

Updated 3 февраля, 02:31

Важное объявление сделали в МЧС России по Приморскому краю

Синоптики бьют тревогу: с важным заявлением выступили спасатели в Приморье — видео

3 февраля 2025, 02:29
Фото: mchs_vdk.

Важное объявление сделали в МЧС России по Приморскому краю

Сюжет
Сильный ветер
Мощный циклон и сильный ветер надвигаются на Приморский край. Синоптическая обстановка повлияет на ситуацию в акватории региона.

Сотрудники регионального МЧС России и «Примгидромета» предупреждают жителей края о взломе припайного льда.

3 и 4 февраля циклон выйдет в Японское море и спровоцирует сильный ветер, который разовьется до 23 метров в секунду. Именно в этот период тонкий лед в Амурском и Уссурийском заливах может «потерпеть фиаско». Поэтому гулять по водоемам крайне опасно.

Спасатели предупреждают, — выходить и выезжать на автомобилях на лед категорически запрещено.

«В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по единому телефону вызова экстренных служб: 112», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вместо рыбаков заметили спортсмена-экстремала на льду в дальневосточной столице.

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