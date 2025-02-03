Синоптики бьют тревогу: с важным заявлением выступили спасатели в Приморье — видео

Posted 3 февраля, 02:29
Published 3 февраля, 02:29
Modified 3 февраля, 02:31
Updated 3 февраля, 02:31
Сотрудники регионального МЧС России и «Примгидромета» предупреждают жителей края о взломе припайного льда.
3 и 4 февраля циклон выйдет в Японское море и спровоцирует сильный ветер, который разовьется до 23 метров в секунду. Именно в этот период тонкий лед в Амурском и Уссурийском заливах может «потерпеть фиаско». Поэтому гулять по водоемам крайне опасно.
Спасатели предупреждают, — выходить и выезжать на автомобилях на лед категорически запрещено.
«В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по единому телефону вызова экстренных служб: 112», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вместо рыбаков заметили спортсмена-экстремала на льду в дальневосточной столице.