Синоптики бьют тревогу: с важным заявлением выступили спасатели в Приморье — видео

3 и 4 февраля циклон выйдет в Японское море и спровоцирует сильный ветер, который разовьется до 23 метров в секунду. Именно в этот период тонкий лед в Амурском и Уссурийском заливах может «потерпеть фиаско». Поэтому гулять по водоемам крайне опасно.