Снега навалит — только держись: синоптики дали прогноз на ближайшие дни в Приморье

Posted 3 февраля, 01:48
Published 3 февраля, 01:48
Modified 3 февраля, 01:50
Updated 3 февраля, 01:50
В понедельник и вторник в крае возможен местами небольшой снег, только на крайнем юге и западе обойдется без существенных осадков.
— А вот 4-го и ночью 5 февраля на северо-востоке края возможен сильный снег. На дорогах осложнится обстановка, особенно на перевалах. Во многих районах усилится северный ветер, — рассказали в пресс-службе Примгидромета.
При этом температура воздуха будет постепенно понижаться, и понедельник по сути будет самым тёплым днём в Приморье. Далее — во вторник и среду — столбики термометров будут опускаться до -16 °С.
— Во второй половине недели циклон переместится на Охотское море, осадки в Приморском крае пойдут на убыль, снег задержится лишь местами. В облаках появятся разрывы, ночная температура понизится, а дневная повысится на 1 — 3 градуса. Ветер станет тише, — подчеркнули синоптики.
Во Владивостоке до среды облачно, преимущественно без осадков, ветер сильный, начиная со вторника морозы будут держаться на уровне -18 °С. Во второй половине недели погода с прояснениями, скорость ветра уменьшится и потеплеет: днем до -10 °С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чего в принципе ждать от погоды февраля.