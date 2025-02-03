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Posted 3 февраля, 01:48

Published 3 февраля, 01:48

Modified 3 февраля, 01:50

Updated 3 февраля, 01:50

Сильный снегопад ожидается в Приморском крае 4 и 5 февраля

Снега навалит — только держись: синоптики дали прогноз на ближайшие дни в Приморье

3 февраля 2025, 01:48
Фото: vostokmedia.com.

Сильный снегопад ожидается в Приморском крае 4 и 5 февраля

Сюжет
Погода
Зима решила показать себя Приморскому краю во всей красе именно в феврале. В середине рабочей недели в крае ожидается сильный снег.

В понедельник и вторник в крае возможен местами небольшой снег, только на крайнем юге и западе обойдется без существенных осадков.

— А вот 4-го и ночью 5 февраля на северо-востоке края возможен сильный снег. На дорогах осложнится обстановка, особенно на перевалах. Во многих районах усилится северный ветер, — рассказали в пресс-службе Примгидромета.

При этом температура воздуха будет постепенно понижаться, и понедельник по сути будет самым тёплым днём в Приморье. Далее — во вторник и среду — столбики термометров будут опускаться до -16 °С.

— Во второй половине недели циклон переместится на Охотское море, осадки в Приморском крае пойдут на убыль, снег задержится лишь местами. В облаках появятся разрывы, ночная температура понизится, а дневная повысится на 1 — 3 градуса. Ветер станет тише, — подчеркнули синоптики.

Во Владивостоке до среды облачно, преимущественно без осадков, ветер сильный, начиная со вторника морозы будут держаться на уровне -18 °С. Во второй половине недели погода с прояснениями, скорость ветра уменьшится и потеплеет: днем до -10 °С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чего в принципе ждать от погоды февраля.

Вьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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