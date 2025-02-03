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Posted 3 февраля, 01:42

Published 3 февраля, 01:42

Modified 3 февраля, 01:44

Updated 3 февраля, 01:44

Циклон нанесет массивный удар по Приморскому краю

Снежные страдания начинаются: жуткие морозы ударят по Приморью

3 февраля 2025, 01:42
Фото: 1MI.

Циклон нанесет массивный удар по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Циклон уже влияет на погоду в Приморском крае. Какие районы в зоне риска? — Узнаете в материале.

Сегодня и завтра, 3 и 4 февраля, циклон испортит погоду в регионе, сообщили в «Примгидромете». В центре и на востоке края уже начался снегопад, который в ближайшее время распространится почти по всем районам. Осадки пройдут мимо крайнего юга и запада. Максимальные температуры достигнут -5 — -8 °С. Минимальные значения будут колебаться от -8 — -23 °С. Также в Приморье станет ветрено.

Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков. В городе ожидаются порывистый ветер и -9 °С. Завтра снега тоже не прогнозируется. Днем станет прохладнее, — -11 — -14 °С. Усиление ветра добавит ощущение холода.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сорокаградусные морозы ударили по Приморскому краю.

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