Снежный циклон обрушится завтра на Приморье — температура упадет до -22°C

Posted 3 февраля, 10:17
Published 3 февраля, 10:17
Modified 3 февраля, 10:17
Updated 3 февраля, 10:17
В некоторых местах могут возникнуть метели, а на дорогах появится гололедица и снежный накат. Ветер будет дуть с северо-запада, местами он станет сильным, особенно на побережье.
Температура воздуха ночью составит от -8 до -22°C, а днем колебания будут в пределах -5 до -17°C.
Прогноз по городам:
Во Владивостоке: ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью -15…-17°C, днем -12…-14°C.
В Уссурийске: облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью -18…-20°C, днем -11…-13°C.
В Находке: переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью умеренный до сильного, днем временами сильный. Температура ночью -14…-16°C, днем -10…-12°C.