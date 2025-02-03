Снежный циклон обрушится завтра на Приморье — температура упадет до -22°C

Сюжет Погода

В ночь на 4 февраля в Приморье пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем снег усилится, особенно на северо-востоке региона, где возможны сильные осадки. На западе и юге погода будет более спокойной — здесь осадков не ожидается.

В некоторых местах могут возникнуть метели, а на дорогах появится гололедица и снежный накат. Ветер будет дуть с северо-запада, местами он станет сильным, особенно на побережье. Температура воздуха ночью составит от -8 до -22°C, а днем колебания будут в пределах -5 до -17°C. Прогноз по городам: Во Владивостоке: ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью -15…-17°C, днем -12…-14°C. В Уссурийске: облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью -18…-20°C, днем -11…-13°C. В Находке: переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью умеренный до сильного, днем временами сильный. Температура ночью -14…-16°C, днем -10…-12°C.