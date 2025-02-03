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Posted 3 февраля, 01:03

Published 3 февраля, 01:03

Modified 3 февраля, 01:05

Updated 3 февраля, 01:05

Сильная метель нанесет массивный удар по Приморскому краю

«Ураганный ветер и жуткий снегопад»: «адский» циклон обрушится на Приморье — даты

3 февраля 2025, 01:03
Фото: 1MI.

Сильная метель нанесет массивный удар по Приморскому краю

Сюжет
Снегопад
Вьюга приближается к территориям Приморского края. Судя по всему, снежный «апокалипсис» не обойдется без коллапсов.

Сегодня, 3 февраля в регионе начнет властвовать циклон, сообщает портал «Маглипогода». Ухудшение синоптической обстановки в крае растянется на три дня. Снегопад перерастет в настоящую вьюгу, — ветер усилится до 30 метров в секунду, предполагает основатель сайта Руслан Юрковский.

Настоящая зима обрушится на Приморье. На юге ожидается понижение температур. Самые интенсивные осадки, по расчетам народного синоптика, ударят по северо-восточным районам.

«Местами ожидается очень плохая видимость. По возможности останьтесь дома 4 и 5 февраля, особенно в ночь с 4 на 5 февраля. Берегите себя!» — подчеркнул метеоблогер.

Также Руслан Юрковский отметил, что ураганный ветер возможен в среду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дует ледяной ветер.

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