«Ураганный ветер и жуткий снегопад»: «адский» циклон обрушится на Приморье — даты

Posted 3 февраля, 01:03
Published 3 февраля, 01:03
Modified 3 февраля, 01:05
Updated 3 февраля, 01:05
Сегодня, 3 февраля в регионе начнет властвовать циклон, сообщает портал «Маглипогода». Ухудшение синоптической обстановки в крае растянется на три дня. Снегопад перерастет в настоящую вьюгу, — ветер усилится до 30 метров в секунду, предполагает основатель сайта Руслан Юрковский.
Настоящая зима обрушится на Приморье. На юге ожидается понижение температур. Самые интенсивные осадки, по расчетам народного синоптика, ударят по северо-восточным районам.
«Местами ожидается очень плохая видимость. По возможности останьтесь дома 4 и 5 февраля, особенно в ночь с 4 на 5 февраля. Берегите себя!» — подчеркнул метеоблогер.
Также Руслан Юрковский отметил, что ураганный ветер возможен в среду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дует ледяной ветер.