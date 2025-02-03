«Ураганный ветер и жуткий снегопад»: «адский» циклон обрушится на Приморье — даты

Сегодня, 3 февраля в регионе начнет властвовать циклон, сообщает портал «Маглипогода». Ухудшение синоптической обстановки в крае растянется на три дня. Снегопад перерастет в настоящую вьюгу, — ветер усилится до 30 метров в секунду, предполагает основатель сайта Руслан Юрковский.