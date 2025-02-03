Утаскивает бедолаг в лес: жуткие убийства подтвердили силовики в Приморье — фото

Posted 3 февраля, 07:55
Published 3 февраля, 07:55
Modified 3 февраля, 07:57
Updated 3 февраля, 07:57
В Пожарском районе полиция проверяет информацию о нападении амурского тигра на собаку. По словам сельчан из Красного Яра, хищник уносит бедняг в лес. Силовики и сотрудники охотнадзора работают на месте происшествия.
Установлено, что во дворы домов наведался дикий зверь, который погубил сторожевых псов. Все профильные ведомства и службы проинформированы.
«В настоящее время сотрудниками ОМВД России „Пожарский“, специалистами охотнадзора, а также представителями министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды проводится весь комплекс неотложных мероприятий по отлову дикого животного», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Также стражи порядка общаются с местными жителями, напоминая им о мерах безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае подтвердили информацию о съедении «хвостика» в Красноармейском районе.