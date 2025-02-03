vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 07:55

Published 3 февраля, 07:55

Modified 3 февраля, 07:57

Updated 3 февраля, 07:57

Хищный зверь губит сторожевых собак и держит в страхе село в Приморском крае

Утаскивает бедолаг в лес: жуткие убийства подтвердили силовики в Приморье — фото

3 февраля 2025, 07:55
Фото: prim_police.

Хищный зверь губит сторожевых собак и держит в страхе село в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Чудовищная череда исчезновений произошла в Приморье. Главные опасения местных жителей подтвердили профильные специалисты. Следы, оставленные на снегу, стали главной уликой для экспертов.

В Пожарском районе полиция проверяет информацию о нападении амурского тигра на собаку. По словам сельчан из Красного Яра, хищник уносит бедняг в лес. Силовики и сотрудники охотнадзора работают на месте происшествия.

Фото: prim_police

Установлено, что во дворы домов наведался дикий зверь, который погубил сторожевых псов. Все профильные ведомства и службы проинформированы.

«В настоящее время сотрудниками ОМВД России „Пожарский“, специалистами охотнадзора, а также представителями министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды проводится весь комплекс неотложных мероприятий по отлову дикого животного», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

Также стражи порядка общаются с местными жителями, напоминая им о мерах безопасности.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае подтвердили информацию о съедении «хвостика» в Красноармейском районе.

Правда с нюансиком: что доподлинно известно о съеденной собаке на камеру в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно о нападении тигра на собак в Тернейском районе Приморья — официальноМужчин, напавших на жительницу Владивостока в лифте, задержалиТолпой налетели: начальника охраны ночного клуба избили в Приморье
#Новости#Безопасность#Владивосток#Лес#Полиция#Нападение#Пожарский район#Приморский край#Собака#Амурский тигр#Профильные ведомства#Происшествия#Охотнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика