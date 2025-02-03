В ФОМС рассказали о сокращении на 5 млрд за год задолженности медорганизаций

По ее словам, у фонда нет проблем с финансированием, у организации есть ресурсы для предотвращения возникновения просроченной кредиторской задолженности, и их объем ежегодно увеличивается. ФОМС ежемесячно собирает данные и фиксирует все отклонения. Количество регионов с задолженностью снизилось с 49 до 39: в 21 регионе долг сократился, а в 14 регионах он был полностью погашен. Тем не менее есть те регионы, которые не только не уменьшают свою задолженность, но и продолжают ее увеличивать. Об этом пишет ria.ru.