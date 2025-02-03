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Posted 3 февраля, 09:58

Published 3 февраля, 09:58

Modified 3 февраля, 09:58

Updated 3 февраля, 09:58

В ФОМС рассказали о сокращении на 5 млрд за год задолженности медорганизаций

В ФОМС рассказали о сокращении на 5 млрд за год задолженности медорганизаций

3 февраля 2025, 09:58
Фото: 1MI.
На 1 января текущего года просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), уменьшилась почти на 5 миллиардов рублей и составила 12,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщила Ирина Соколова, заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), на совещании с территориальными фондами.

Такое сокращение стало возможным благодаря усиленному контролю за расходами медицинских учреждений, который осуществляет ФОМС, отметила Соколова.

По ее словам, у фонда нет проблем с финансированием, у организации есть ресурсы для предотвращения возникновения просроченной кредиторской задолженности, и их объем ежегодно увеличивается. ФОМС ежемесячно собирает данные и фиксирует все отклонения. Количество регионов с задолженностью снизилось с 49 до 39: в 21 регионе долг сократился, а в 14 регионах он был полностью погашен. Тем не менее есть те регионы, которые не только не уменьшают свою задолженность, но и продолжают ее увеличивать. Об этом пишет ria.ru.

Основные причины роста и сохранения уровня кредиторской задолженности связаны с организацией и планированием работы медицинских учреждений. Долги возникают у тех организаций, которые не выполняют установленные объемы медицинской помощи. Поэтому ФОМС совместно с региональными органами управления здравоохранением и территориальными фондами ОМС продолжит анализировать ситуацию и предпринимать шаги для погашения задолженности.

Бюджетные расходы ФОМС на 2025 год запланированы в размере 4,5 триллиона рублей. Более 80% этих расходов составляют субвенции. На реализацию базовой программы ОМС регионам в 2025 году будет выделена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей с наибольшим приростом за год — на 16,7%. В течение трех лет субвенция увеличится на 1,1 триллиона рублей, что составляет почти 35%.

#Общество
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