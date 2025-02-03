В Приморье объявили охоту на тигра, убивающего собак

Posted 3 февраля, 08:53
Published 3 февраля, 08:53
Modified 3 февраля, 08:53
Updated 3 февраля, 08:53
Специалисты уже взялись за дело. Полиция, охотнадзор и сотрудники министерства лесного хозяйства работают вместе, чтобы поймать опасного зверя. Власти проводят беседы с местными жителями, объясняя, как вести себя при встрече с тигром. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что хищник напал на собаку прямо на глазах у её хозяев. Женщина, чей пёс стал жертвой, была в шоке: «Тигр просто съел нашего песика». Инцидент произошёл на руднике «Стволы», где до этого уже видели следы тигра. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору «Амурского тигра» Сергею Арамилеву за комментарием.