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Posted 3 февраля, 08:53

Published 3 февраля, 08:53

Modified 3 февраля, 08:53

Updated 3 февраля, 08:53

В Приморье объявили охоту на тигра, убивающего собак

В Приморье объявили охоту на тигра, убивающего собак

3 февраля 2025, 08:53
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Безопасность
Жители села Красный Яр в Приморье бьют тревогу: амурский тигр начал нападать на домашних животных. Хищник утаскивает сторожевых собак прямо в лес. Люди боятся не только за своих питомцев, но и за собственную безопасность.

Специалисты уже взялись за дело. Полиция, охотнадзор и сотрудники министерства лесного хозяйства работают вместе, чтобы поймать опасного зверя. Власти проводят беседы с местными жителями, объясняя, как вести себя при встрече с тигром. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что хищник напал на собаку прямо на глазах у её хозяев. Женщина, чей пёс стал жертвой, была в шоке: «Тигр просто съел нашего песика». Инцидент произошёл на руднике «Стволы», где до этого уже видели следы тигра. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору «Амурского тигра» Сергею Арамилеву за комментарием.

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#Новости#Безопасность#Тигр#Собаки#Приморский край#Приморье#Восток-Медиа#Происшествия#Охотнадзор#Инцидент#Министерство лесного хозяйства
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