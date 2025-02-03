В России назрела необходимость реформ в сфере негосударственной экспертизы

По версии правоохранительных органов, проектные работы его компании, выполненные по заказу ООО «Оптрон», проведены не были. Предполагается, что организация намеревалась похитить денежные средства. К делу приложена негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперту необходимо было выяснить, осуществлялись ли в реальности работы, которые фигурируют в деле. По мнению защиты, доводы эксперта не могут считаться объективными.