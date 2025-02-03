В России назрела необходимость реформ в сфере негосударственной экспертизы

Posted 3 февраля, 11:43
Published 3 февраля, 11:43
Modified 3 февраля, 11:45
Updated 3 февраля, 11:45
От решений таких экспертов может зависеть исход уголовных дел и жизнь большого числа людей.
АЭР выступила за создание общих требований к стандартам работы негосударственных экспертов. В частности, речь идет о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечение контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и возможности обжалования заключений экспертизы органами госстройнадзора. Об этом сообщает versia.ru.
Идеи АЭР поддержал замминистра строительства Сергей Музыченко. Он сообщил, что ведомство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ в части контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).
Сегодня СТЭ в уголовном процессе по-прежнему могут проводить частные компании.
Примером того, что в сфере негосударственной экспертизы нужны реформы, может служить уголовное дело против Руслана Алиева — гендиректора проектной организации ООО «МСИ». Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Алиев помещен в СИЗО, сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин.
По версии правоохранительных органов, проектные работы его компании, выполненные по заказу ООО «Оптрон», проведены не были. Предполагается, что организация намеревалась похитить денежные средства. К делу приложена негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперту необходимо было выяснить, осуществлялись ли в реальности работы, которые фигурируют в деле. По мнению защиты, доводы эксперта не могут считаться объективными.
Обязательная государственная СТЭ могла бы помочь в данном деле. Все участники дела находятся в странном положении из-за недоработок, в том числе, по сути, Минстроя России. В этой же ситуации сейчас окажется и Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.
«Удивительно, как не перепроверив результаты экспертизы, которую провели даже не в государственной экспертной организации, бездоказательно вынесли обвинительный приговор», — говорит адвокат Шота Горгадзе.