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Posted 3 февраля, 11:43

Published 3 февраля, 11:43

Modified 3 февраля, 11:45

Updated 3 февраля, 11:45

В России назрела необходимость реформ в сфере негосударственной экспертизы

В России назрела необходимость реформ в сфере негосударственной экспертизы

3 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI.
Механизм аккредитации негосударственных экспертов необходимо усовершенствовать. Об этом заявили в Ассоциации экспертиз России (АЭР). Предложение поступило после инцидентов с поддельными документами, которые могли повлиять на экспертизу.

От решений таких экспертов может зависеть исход уголовных дел и жизнь большого числа людей.

АЭР выступила за создание общих требований к стандартам работы негосударственных экспертов. В частности, речь идет о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечение контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и возможности обжалования заключений экспертизы органами госстройнадзора. Об этом сообщает versia.ru.

Идеи АЭР поддержал замминистра строительства Сергей Музыченко. Он сообщил, что ведомство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ в части контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).

Сегодня СТЭ в уголовном процессе по-прежнему могут проводить частные компании.

Примером того, что в сфере негосударственной экспертизы нужны реформы, может служить уголовное дело против Руслана Алиева — гендиректора проектной организации ООО «МСИ». Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Алиев помещен в СИЗО, сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин.

По версии правоохранительных органов, проектные работы его компании, выполненные по заказу ООО «Оптрон», проведены не были. Предполагается, что организация намеревалась похитить денежные средства. К делу приложена негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперту необходимо было выяснить, осуществлялись ли в реальности работы, которые фигурируют в деле. По мнению защиты, доводы эксперта не могут считаться объективными.

Обязательная государственная СТЭ могла бы помочь в данном деле. Все участники дела находятся в странном положении из-за недоработок, в том числе, по сути, Минстроя России. В этой же ситуации сейчас окажется и Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.

«Удивительно, как не перепроверив результаты экспертизы, которую провели даже не в государственной экспертной организации, бездоказательно вынесли обвинительный приговор», — говорит адвокат Шота Горгадзе.

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