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Posted 3 февраля, 00:33

Published 3 февраля, 00:33

Modified 3 февраля, 00:35

Updated 3 февраля, 00:35

Жители Приморского края удивляются снегопадам на Сахалине

Весь снег Приморья выпал на Сахалине — что происходит на острове — видео

3 февраля 2025, 00:33
Фото: @dpscontrol_news.

Жители Приморского края удивляются снегопадам на Сахалине

Сюжет
Снегопад
«Так вот куда ушел весь наш снег», — так комментируют жители Приморского края новости о снегопадах, пришедшие с Сахалина. Островной регион заваливает снегом. Школьники учатся дистанционно, сугробы у домов — выше первого, а то и второго этажей.

В роликах и фото, которые распространяют новые медиа, картинка говорит сама за себя — уже который день остров засыпает снегом, метели стали обыденностью. Движение пригородных поездов было парализовано и восстановлено только к сегодняшнему дню.

Видео: @dpscontrol_news.

Сугробы — выше второго этажа, в некоторых домах окна не выдерживают веса снега — и тогда он «приходит» прямо в квартиру.

Фото: @dpscontrol_news

Новостные порталы островного региона сообщают: в связи с подходом к Сахалину 4 февраля нового циклона и продолжения снегопадов администрация области рассматривает вопрос введения режима ЧС местного значения.

«Так вот где весь наш снег», «Даже не знаю, завидовать или нет», «Нет, нам такого не надо» — так комментируют приморцы новости, приходящие с острова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая погода установилась в Приморском крае.

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#Новости#Видео#Сахалинская область#Снегопад#Приморский край#Происшествия#Остров Сахалин
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