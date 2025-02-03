Весь снег Приморья выпал на Сахалине — что происходит на острове — видео

Posted 3 февраля, 00:33
Published 3 февраля, 00:33
Modified 3 февраля, 00:35
Updated 3 февраля, 00:35
В роликах и фото, которые распространяют новые медиа, картинка говорит сама за себя — уже который день остров засыпает снегом, метели стали обыденностью. Движение пригородных поездов было парализовано и восстановлено только к сегодняшнему дню.
Сугробы — выше второго этажа, в некоторых домах окна не выдерживают веса снега — и тогда он «приходит» прямо в квартиру.
Новостные порталы островного региона сообщают: в связи с подходом к Сахалину 4 февраля нового циклона и продолжения снегопадов администрация области рассматривает вопрос введения режима ЧС местного значения.
«Так вот где весь наш снег», «Даже не знаю, завидовать или нет», «Нет, нам такого не надо» — так комментируют приморцы новости, приходящие с острова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая погода установилась в Приморском крае.