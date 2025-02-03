Жуткий дорожный коллапс образовался из-за ДТП во Владивостоке — видео

Posted 2 февраля, 23:53
Published 2 февраля, 23:53
Modified 2 февраля, 23:55
Updated 2 февраля, 23:55
В центр дальневосточной столицы пробраться нелегко, сообщают местные жители. Всему виной жуткая пробка, которая образовалась из-за весьма типичной аварии для раннего утра понедельника.
Универсал догнал малолитражку и «чмокнул» ее в заднюю часть. Увечья нанесены, судя по кадрам, малозначительные, чего не скажешь о столпотворении.
Затор начинается в районе Седанки и тянется вплоть до Второй Речки, отметила автомобилистка. Остается надеяться, что участники ДТП оперативно разъедутся и коллапс сойдет на нет в ближайшее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подобном столкновении около Покровского парка. Только вот легковушке не повезло, она потеряла бампер в результате ДТП.