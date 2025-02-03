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Posted 2 февраля, 23:53

Published 2 февраля, 23:53

Modified 2 февраля, 23:55

Updated 2 февраля, 23:55

Авария осложнила движение в сторону центра Владивостока

Жуткий дорожный коллапс образовался из-за ДТП во Владивостоке — видео

2 февраля 2025, 23:53
Фото: vostokmedia.com.

Авария осложнила движение в сторону центра Владивостока

Сюжет
Пробка
Обстановка на дорогах Владивостока весьма печальная. Авария в утренний час пик поспособствовала «адским» пробкам.

В центр дальневосточной столицы пробраться нелегко, сообщают местные жители. Всему виной жуткая пробка, которая образовалась из-за весьма типичной аварии для раннего утра понедельника.

Универсал догнал малолитражку и «чмокнул» ее в заднюю часть. Увечья нанесены, судя по кадрам, малозначительные, чего не скажешь о столпотворении.

Затор начинается в районе Седанки и тянется вплоть до Второй Речки, отметила автомобилистка. Остается надеяться, что участники ДТП оперативно разъедутся и коллапс сойдет на нет в ближайшее время.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подобном столкновении около Покровского парка. Только вот легковушке не повезло, она потеряла бампер в результате ДТП.

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