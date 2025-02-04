Англичанин поймал на удочку сома весом 68 килограммов

Когда, наконец, рыбаку удалось вытащить сома на берег, он измерил и взвесил свой улов. Длина рыбы превысила 2,4 метра, а вес составил 68 килограммов. Крюк на весах, с помощью которых взвешивали сома, погнулся под тяжестью рыбы, поскольку не был рассчитан на такой тяжелый груз.