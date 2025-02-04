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Posted 3 февраля, 23:15

Published 3 февраля, 23:15

Modified 3 февраля, 23:15

Updated 3 февраля, 23:15

Англичанин поймал на удочку сома весом 68 килограммов

3 февраля 2025, 23:15
Ранее рекордсменом считался сом, пойманный в мае 2024 года в том же озере рядом с Молдоном. Его вес составлял 64,4 килограмма.

В английском городке Молдон, расположенном в графстве Эссекс, на удочку попался самый крупный сом в истории страны, пишет runews24.ru.

Согласно сообщению BBC News, речной гигант заглотил крючок 34-летнего Шона Инга, рыбачившего вместе со своей супругой. Чтобы вытащить рыбу, мужчине понадобилось около полутора часов. По его словам, огромный сом сопротивлялся долго и упорно, не сдаваясь и натягивая леску с прежней силой даже после длительной борьбы.

Когда, наконец, рыбаку удалось вытащить сома на берег, он измерил и взвесил свой улов. Длина рыбы превысила 2,4 метра, а вес составил 68 килограммов. Крюк на весах, с помощью которых взвешивали сома, погнулся под тяжестью рыбы, поскольку не был рассчитан на такой тяжелый груз.

Ранее рекордсменом считался сом, пойманный в мае 2024 года в том же озере рядом с Молдоном. Его вес составлял 64,4 килограмма.

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