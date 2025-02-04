Авто побиты, работают медики: что творится на проблемной улице Владивостока — видео

Движение на Русской вновь осложнено, сообщают местные жители. Серьезная авария стала причиной затора на дороге. Судя по кадрам, столкнулись, как минимум, две машины. Однако около побитой «Аквы» и покореженного кроссовера в непосредственной близости стоят еще два автомобиля.