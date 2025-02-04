Авто побиты, работают медики: что творится на проблемной улице Владивостока — видео

Posted 4 февраля, 00:52
Published 4 февраля, 00:52
Modified 4 февраля, 00:54
Updated 4 февраля, 00:54
Движение на Русской вновь осложнено, сообщают местные жители. Серьезная авария стала причиной затора на дороге. Судя по кадрам, столкнулись, как минимум, две машины. Однако около побитой «Аквы» и покореженного кроссовера в непосредственной близости стоят еще два автомобиля.
«У одного из автомобилей смята правая часть капота, спустило колесо», — сообщили очевидцы.
Сколько машин пострадало на самом деле — пока неизвестно. Но то, что среди участников ДТП есть пострадавшие — это факт. На месте инцидента работает скорая помощь.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая осложнила движение в спальном районе пригорода Владивостока. Водители с трудом объезжали виновников столпотворения.