vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 00:52

Published 4 февраля, 00:52

Modified 4 февраля, 00:54

Updated 4 февраля, 00:54

Водители страдают из-за аварии на сложном участке во Владивостоке

Авто побиты, работают медики: что творится на проблемной улице Владивостока — видео

4 февраля 2025, 00:52
Фото: vostokmedia.com.

Водители страдают из-за аварии на сложном участке во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Жуткое столкновение осложнило трафик в районе Второй Речки во Владивостоке. Машины покорежены, без помощи медиков инцидент не обошелся.

Движение на Русской вновь осложнено, сообщают местные жители. Серьезная авария стала причиной затора на дороге. Судя по кадрам, столкнулись, как минимум, две машины. Однако около побитой «Аквы» и покореженного кроссовера в непосредственной близости стоят еще два автомобиля.

«У одного из автомобилей смята правая часть капота, спустило колесо», — сообщили очевидцы.

Сколько машин пострадало на самом деле — пока неизвестно. Но то, что среди участников ДТП есть пострадавшие — это факт. На месте инцидента работает скорая помощь.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая осложнила движение в спальном районе пригорода Владивостока. Водители с трудом объезжали виновников столпотворения.

Не поделили узкую дорожку: ДТП осложнило движение в пригороде Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезд заблокирован полностью: массовое ДТП случилось на мосту во Владивостоке — фотоРаботают силовики: ДТП перегородило полосу в пригороде Владивостока — видеоПробка из ничего: почему водители «встряли» по пути домой во Владивостоке? — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Приморский край#ДТП#Происшествия#Утреннее ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика