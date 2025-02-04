Демешин договорился с Лукашенко о поставках БЕЛАЗов в Хабаровский край

Posted 4 февраля, 08:30
Published 4 февраля, 08:30
Modified 4 февраля, 08:32
Updated 4 февраля, 08:32
Как отметил глава Беларуси, расстояние между страной и Хабаровским краем не препятствует развитию дружеских отношений и укреплению взаимодействия. Александр Лукашенко обозначил основные направления для развития сотрудничества, в том числе обратил внимание на возможность наращивания поставок БЕЛАЗов.
— Мы готовы расширять поставки. Мы готовы обслуживать эту технику, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В этом плане вы на нас можете рассчитывать.
Также Александр Лукашенко предложил увеличить поставки в Хабаровский край спецтехники, в том числе пожарной, аварийно-спасательной, аэродромной. Дорожно-строительные машины и грузовики марок «АМКОДОР» и «МАЗ» могут быть особо востребованы при строительстве БАМа. Президент Беларуси отметил также, что большой потенциал имеет сотрудничество в сфере поставок пассажирского электротранспорта и лифтового оборудования.
Один из актуальных вопросов двусторонней повестки Беларуси и Хабаровского края, по словам Александра Лукашенко, — это кооперация в авиастроении.
— Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК, а также гражданского авиастроения. Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать, — заявил он.
Глава Республики Беларусь подтвердил готовность белорусских предприятий и специалистов участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Хабаровском крае.
— Мы в вашем распоряжении. Насколько мы можем, готовы работать. Закрытых тем нет. По всем направлениям будем с вами сотрудничать, — подытожил президент.
Дмитрий Демешин поблагодарил Александра Лукашенко за радушный прием в Беларуси и поздравил его с победой на прошедших выборах.
— Вы действительно самые близкие и родные для нас люди, совершенно дружеское для нас государство. Пользуясь случаем, хочу вас лично и от всех россиян поздравить с уверенным избранием на выборах. Видим, с каким большим доверием белорусский народ относится к вам. Кроме этого, огромное количество ваших поклонников и людей, которые с глубоким уважением относятся к вам, находится у нас в России, в том числе на Дальнем Востоке, –отметил Дмитрий Демешин.
По словам губернатора, высокий уровень дружественного сотрудничества между Россией и Беларусью позволит лучше развить и межрегиональные взаимоотношения.
— Сейчас мы хотим интегрироваться в российско-белорусскую экономику. Для нас очевидно, что это нужно делать, — подчеркнул губернатор.
Также стороны обсудили вопрос создания индустриальных парков в Хабаровском крае, где будет локализовано производство и сервисное обслуживание белорусской техники. Кроме того, Дмитрий Демешин обсудил с белорусским лидером взаимодействия в сфере туризма, расширение молодежных и детских совместных программ.