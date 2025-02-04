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Posted 4 февраля, 08:30

Published 4 февраля, 08:30

Modified 4 февраля, 08:32

Updated 4 февраля, 08:32

Демешин договорился с Лукашенко о поставках БЕЛАЗов в Хабаровский край

Демешин договорился с Лукашенко о поставках БЕЛАЗов в Хабаровский край

4 февраля 2025, 08:30
Фото: Правительство Хабаровского края.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в рамках официального визита в Республику Беларусь встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко. Результатом встречи стал ряд договорённостей о расширении сотрудничества дружественного государства и российского региона.

Как отметил глава Беларуси, расстояние между страной и Хабаровским краем не препятствует развитию дружеских отношений и укреплению взаимодействия. Александр Лукашенко обозначил основные направления для развития сотрудничества, в том числе обратил внимание на возможность наращивания поставок БЕЛАЗов.

— Мы готовы расширять поставки. Мы готовы обслуживать эту технику, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В этом плане вы на нас можете рассчитывать.

Также Александр Лукашенко предложил увеличить поставки в Хабаровский край спецтехники, в том числе пожарной, аварийно-спасательной, аэродромной. Дорожно-строительные машины и грузовики марок «АМКОДОР» и «МАЗ» могут быть особо востребованы при строительстве БАМа. Президент Беларуси отметил также, что большой потенциал имеет сотрудничество в сфере поставок пассажирского электротранспорта и лифтового оборудования.

Один из актуальных вопросов двусторонней повестки Беларуси и Хабаровского края, по словам Александра Лукашенко, — это кооперация в авиастроении.

— Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК, а также гражданского авиастроения. Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать, — заявил он.

Глава Республики Беларусь подтвердил готовность белорусских предприятий и специалистов участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Хабаровском крае.

— Мы в вашем распоряжении. Насколько мы можем, готовы работать. Закрытых тем нет. По всем направлениям будем с вами сотрудничать, — подытожил президент.

Дмитрий Демешин поблагодарил Александра Лукашенко за радушный прием в Беларуси и поздравил его с победой на прошедших выборах.

— Вы действительно самые близкие и родные для нас люди, совершенно дружеское для нас государство. Пользуясь случаем, хочу вас лично и от всех россиян поздравить с уверенным избранием на выборах. Видим, с каким большим доверием белорусский народ относится к вам. Кроме этого, огромное количество ваших поклонников и людей, которые с глубоким уважением относятся к вам, находится у нас в России, в том числе на Дальнем Востоке, –отметил Дмитрий Демешин.

По словам губернатора, высокий уровень дружественного сотрудничества между Россией и Беларусью позволит лучше развить и межрегиональные взаимоотношения.

— Сейчас мы хотим интегрироваться в российско-белорусскую экономику. Для нас очевидно, что это нужно делать, — подчеркнул губернатор.

Также стороны обсудили вопрос создания индустриальных парков в Хабаровском крае, где будет локализовано производство и сервисное обслуживание белорусской техники. Кроме того, Дмитрий Демешин обсудил с белорусским лидером взаимодействия в сфере туризма, расширение молодежных и детских совместных программ.

#Хабаровский край
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