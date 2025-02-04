Демешин договорился с Лукашенко о поставках БЕЛАЗов в Хабаровский край

Также Александр Лукашенко предложил увеличить поставки в Хабаровский край спецтехники, в том числе пожарной, аварийно-спасательной, аэродромной. Дорожно-строительные машины и грузовики марок «АМКОДОР» и «МАЗ» могут быть особо востребованы при строительстве БАМа. Президент Беларуси отметил также, что большой потенциал имеет сотрудничество в сфере поставок пассажирского электротранспорта и лифтового оборудования.