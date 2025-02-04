Дэвид Линч и «Твин Пикс» — 5 главных мифов о культовом сериале и его создателе

Posted 4 февраля, 07:12
Published 4 февраля, 07:12
Modified 4 февраля, 07:14
Updated 4 февраля, 07:14
ВНИМАНИЕ: В тексте присутствуют спойлеры к сериалу «Твин Пикс»! Если вы еще не смотрели культовый проект Дэвида Линча, рекомендуем сначала познакомиться с ним, а затем вернуться к статье.
Дэвид Линч никогда не любил раскрывать замыслы своих произведений, оставляя пространство для размышлений и догадок самому кинозрителю. Скорей всего потому и появился миф, что, создавая «Твин Пикс», режиссер изначально не думал о том, кто же на самом деле убил Лору Палмер.
Но в одном из интервью Дэвид Линч как-то признался, что сюжет сериала был продуман с самого начала. Создатели «Твин Пикса» заранее определили убийцу Лоры Палмер, но не хотели раскрывать тайну. Это позволяло длительное время держать интригу сериала, ведь даже актерам не раскрывался этот секрет.
Это не совсем так. Действительно, первые серии второго сезона разочаровали некоторых кинозрителей: сериал не был похож на первую часть, обилие мистики и акцентирование сюжета на потустороннем мире разочаровали поклонников первого сезона «Твин Пикса».
Сам Дэвид Линч считал, что виной снижения рейтингов — раскрытие тайны убийства Лоры Палмер. Режиссер планировал сохранить интригу до конца второго сезона. Но руководство канала ABC, где транслировался сериал, настояли, чтобы убийца Лоры Палмер был назван в середине второй части.
Дэвид Линч был вынужден уступить. Но после того, как имя убийцы было раскрыто, режиссер отстранился от производства, занявшись другими проектами. В это же время и сценарист Марк Фрост начал подготовку к производству собственного сериала, и уже не был так вовлечен в производство «Твин Пикса».
В результате рейтинги второй части киноленты продолжали стремительно падать и руководство ABC всерьез задумывалось над закрытием проекта. Но вмешались поклонники сериала, объявив кампанию «Граждане против отмены Твин Пикса». Под давлением общественности второй сезон сериала всё-таки досняли — и оставшиеся серии снимал уже сам Дэвид Линч.
«Мы все живем внутри сна», — такую фразу произносит агент Филипп Джеффрис в фильме «Твин Пикс. Сквозь огонь». И фаната сериала считают, что это неспроста. Они полагают, что таким образом Дэвид Линч хочет подсказать кинозрителям, что «Твин Пикс» — лишь сон его создателя, то есть его собственный.
Режиссер пытается передать это через различные образы — например, лесопилку. Ведь saw logs имеет два значения в английском языке: «пилить дрова» и «храпеть». То есть, в каждой серии мы получаем подсказку, что всё происходящее — это сон.
Впрочем, сам Дэвид Линч не подтверждает, но и не опровергает эту теорию.
Дэвида Линча называют мастером импровизации. Отсюда и появился миф, что «Твин Пикс» не имел изначального сценария, а сюжет придумывался буквально во время съемок. На самом деле это соответствует действительности только отчасти.
Создатели «Твин Пикса» с самого начала имели конкретный план развития истории, но в самых общих чертах. А уже перед съемкой каждой конкретной серии додумывалась сюжетная линия, поведение и диалоги персонажей. А некоторые ключевые моменты были спонтанно придуманы прямо во время съемок.
Например, однажды во время съемок декоратор Фрэнк Силва передвигал мебель по комнате Лоры Палмер и случайно попал в кадр, отразившись в зеркале. Так в сюжете появился злой дух Боб, олицетворяющий силы зла потустороннего мира.
Существует версия, по которой финальные серии третьего сезона «Твин Пикса» нужно смотреть параллельно на нескольких экранах. Это связано с тем, что основное действие сериала заканчивается в 17-й серии, а в 18-й серии развивается совершенно другой слой повествования. Если включить одновременно обе серии, то события, происходящие в 17-й серии, дополняют действия 18-й серии.
Это исключительно выдумка фанатов. Сам Дэвид Линч, узнав о подобной трактовке финала сериала, назвал ее чепухой. Хотя сам подход к интерпретации финала признал весьма нестандартным.
«Твин Пикс» остается сериалом, полным загадок, а его тайны продолжают будоражить умы зрителей. Правда ли всё, что говорят о нем? Узнать наверняка можно только одним способом — пересмотреть сериал снова!