Дэвид Линч и «Твин Пикс» — 5 главных мифов о культовом сериале и его создателе

Дэвид Линч был вынужден уступить. Но после того, как имя убийцы было раскрыто, режиссер отстранился от производства, занявшись другими проектами. В это же время и сценарист Марк Фрост начал подготовку к производству собственного сериала, и уже не был так вовлечен в производство «Твин Пикса».