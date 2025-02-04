Два этажа в дыму: детский сад задымился в Приморье

Posted 4 февраля, 04:36
Published 4 февраля, 04:36
Modified 4 февраля, 05:21
Updated 4 февраля, 05:21
В Арсеньеве задымилось здание детского сада, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Администрация учреждения вывела на улицу 107 человек, в том числе 89 детей.
Когда огнеборцы прибыли на место инцидента, густой дым наблюдался на первом и втором этажах, — тлела проводка под обшивкой. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электричества.
Пожарные ликвидировали возгорание, которое раскинулось на трех квадратных метрах. В результате инцидента никто не пострадал.
В ходе проверки специалисты выяснили, что при установке домофона рабочие повредили электропроводку. Именно данное обстоятельство привело к замыканию, в следствие чего кабели начали тлеть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове загорелось судно.