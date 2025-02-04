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Posted 4 февраля, 04:36

Published 4 февраля, 04:36

Modified 4 февраля, 05:21

Updated 4 февраля, 05:21

Из-за дыма дошколят вывели из детского сада в Приморском крае

Два этажа в дыму: детский сад задымился в Приморье

4 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.

Из-за дыма дошколят вывели из детского сада в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Густой дым и экстренная эвакуация малышей. День выдался крайне нервным для некоторых жителей Арсеньева.

В Арсеньеве задымилось здание детского сада, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Администрация учреждения вывела на улицу 107 человек, в том числе 89 детей.

Когда огнеборцы прибыли на место инцидента, густой дым наблюдался на первом и втором этажах, — тлела проводка под обшивкой. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электричества.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое раскинулось на трех квадратных метрах. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе проверки специалисты выяснили, что при установке домофона рабочие повредили электропроводку. Именно данное обстоятельство привело к замыканию, в следствие чего кабели начали тлеть.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове загорелось судно.

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#Новости#Пожар#Детский сад#Владивосток#Судно#Арсеньев#МЧС России#Приморский край#Русский остров#Происшествия
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