Экономист Дудчак усомнился в отчёте Росстата о доходах россиян выше инфляции

Posted 4 февраля, 16:01
Published 4 февраля, 16:01
Modified 4 февраля, 16:03
Updated 4 февраля, 16:03
Агентство «Ридус» попросило экономиста и политолога Александра Дудчака прокомментировать отчёт Росстата, опубликованный в «Российской газете». Согласно документу, доходы жителей нашей страны выросли больше уровня инфляции.
По словам специалиста, сообщения о доходах, которые обгоняют инфляцию, не находят подтверждения даже на личном и интуитивном уровнях. Эти заявления оспорит любой человек, который ходит по магазинам.
Дудчак признал, что в среднем доходы действительно могли вырасти. Однако он напомнил, что средний доход формируется при учете как тех, кто получает несколько миллионов рублей, так и тех, кто получает 50-60 тысяч. В качестве показателя, который лучше отражает реальность, он предложил учитывать медианную зарплату, которую получает большее число граждан. Она составляет 90 тысяч рублей. Экономист подчеркнул, что при учете данного показателя, информация о росте доходов явно преувеличена.
Из отчета Росстата, опубликованного в «Российской газете», следует, что с начала XXI века цены на многие товары и услуги, которые отслеживаются российской статистической службой, выросли в 8 раз. Этот показатель выше, чем во многих странах сопоставимого уровня.