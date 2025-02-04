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Posted 4 февраля, 16:01

Published 4 февраля, 16:01

Modified 4 февраля, 16:03

Updated 4 февраля, 16:03

Экономист Дудчак усомнился в отчёте Росстата о доходах россиян выше инфляции

4 февраля 2025, 16:01
Эксперт считает, что более справедливым показателем были бы медианные доходы.

Агентство «Ридус» попросило экономиста и политолога Александра Дудчака прокомментировать отчёт Росстата, опубликованный в «Российской газете». Согласно документу, доходы жителей нашей страны выросли больше уровня инфляции.

По словам специалиста, сообщения о доходах, которые обгоняют инфляцию, не находят подтверждения даже на личном и интуитивном уровнях. Эти заявления оспорит любой человек, который ходит по магазинам.

Дудчак признал, что в среднем доходы действительно могли вырасти. Однако он напомнил, что средний доход формируется при учете как тех, кто получает несколько миллионов рублей, так и тех, кто получает 50-60 тысяч. В качестве показателя, который лучше отражает реальность, он предложил учитывать медианную зарплату, которую получает большее число граждан. Она составляет 90 тысяч рублей. Экономист подчеркнул, что при учете данного показателя, информация о росте доходов явно преувеличена.

Из отчета Росстата, опубликованного в «Российской газете», следует, что с начала XXI века цены на многие товары и услуги, которые отслеживаются российской статистической службой, выросли в 8 раз. Этот показатель выше, чем во многих странах сопоставимого уровня.

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