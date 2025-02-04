Экономист Дудчак усомнился в отчёте Росстата о доходах россиян выше инфляции

Дудчак признал, что в среднем доходы действительно могли вырасти. Однако он напомнил, что средний доход формируется при учете как тех, кто получает несколько миллионов рублей, так и тех, кто получает 50-60 тысяч. В качестве показателя, который лучше отражает реальность, он предложил учитывать медианную зарплату, которую получает большее число граждан. Она составляет 90 тысяч рублей. Экономист подчеркнул, что при учете данного показателя, информация о росте доходов явно преувеличена.