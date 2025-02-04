Где твоя мама, малыш: глубокой ночью в Приморье по улице гулял детёныш — видео

Тигрёнок без матери вышел в одно из сёл Приморского края

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Маленький и несчастный, он глубокой ночью гулял по селу — один, без мамы. Люди его побаивались — тигр, даже если он малыш, все равно выглядит внушительно. Куда делась мама полосатика, разберутся специалисты.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: ночью в посёлке Ольга Приморского края был замечен одинокий тигрёнок. Причем того возраста, в котором тигры ещё не должны ходить без матери. Видео: amurtigercenter . Специалисты центра отмечают: с мамой маленького полосатого хищника что-то могло случиться. Что именно — надо срочно разбираться. Тем более что на видео, снятых очевидцами, малыш ведёт себя нетипично: не уходит, заметив человека. — В таком возрасте тигр должен быть с матерью, — подчеркнули в центре, добавив, что на месте работают сотрудники охотнадзора. Видео: amurtigercenter . Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как жители Приморья были шокированы, встретив сразу двух упитанных тигров. «Мы с Тамарой ходим парой»: жители Приморского края в шоке от встречи на дороге Узнать подробнее