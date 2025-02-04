Где твоя мама, малыш: глубокой ночью в Приморье по улице гулял детёныш — видео

Posted 4 февраля, 00:02
Published 4 февраля, 00:02
Modified 4 февраля, 00:04
Updated 4 февраля, 00:04
В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: ночью в посёлке Ольга Приморского края был замечен одинокий тигрёнок. Причем того возраста, в котором тигры ещё не должны ходить без матери.
Специалисты центра отмечают: с мамой маленького полосатого хищника что-то могло случиться. Что именно — надо срочно разбираться.
Тем более что на видео, снятых очевидцами, малыш ведёт себя нетипично: не уходит, заметив человека.
— В таком возрасте тигр должен быть с матерью, — подчеркнули в центре, добавив, что на месте работают сотрудники охотнадзора.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как жители Приморья были шокированы, встретив сразу двух упитанных тигров.