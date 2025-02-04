«Героизм с ожогами»: приморец пострадал, пытаясь спасти горящее судно в Приморье

Водолазно-рейдовое судно загорелось во Владивостоке

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Пожар охватил судно на Русском острове. Мужчина попытался уберечь катер от огня, но тщетно. Более того, самоотверженный приморец тоже пострадал в результате инцидента.