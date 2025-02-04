«Героизм с ожогами»: приморец пострадал, пытаясь спасти горящее судно в Приморье

Posted 4 февраля, 02:59
Published 4 февраля, 02:59
Modified 4 февраля, 03:01
Updated 4 февраля, 03:01
На Русском острове загорелся водолазно-рейдовый катер, который стоял на ремонте в районе Поспелово, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.
Когда спасатели прибыли на место происшествия дым стоял над судном, — горели матрасы и обшивка.
Пламя раскинулось на шести квадратных метрах. В результате инцидента пострадал мужчина, пытавшийся потушить огонь самостоятельно.
«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории ремонтно-судостроительного завода вспыхнул пожар в Приморском крае.