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Posted 4 февраля, 02:59

Published 4 февраля, 02:59

Modified 4 февраля, 03:01

Updated 4 февраля, 03:01

Водолазно-рейдовое судно загорелось во Владивостоке

«Героизм с ожогами»: приморец пострадал, пытаясь спасти горящее судно в Приморье

4 февраля 2025, 02:59
Фото: 1MI.

Водолазно-рейдовое судно загорелось во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пожар охватил судно на Русском острове. Мужчина попытался уберечь катер от огня, но тщетно. Более того, самоотверженный приморец тоже пострадал в результате инцидента.

На Русском острове загорелся водолазно-рейдовый катер, который стоял на ремонте в районе Поспелово, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Когда спасатели прибыли на место происшествия дым стоял над судном, — горели матрасы и обшивка.

Пламя раскинулось на шести квадратных метрах. В результате инцидента пострадал мужчина, пытавшийся потушить огонь самостоятельно.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории ремонтно-судостроительного завода вспыхнул пожар в Приморском крае.

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