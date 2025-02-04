Гололед, жуткий ветер и снегопад: циклон обрушился на Приморье — видео

Posted 4 февраля, 05:58
Published 4 февраля, 05:58
Modified 4 февраля, 06:00
Updated 4 февраля, 06:00
Циклон начинает постепенно осваиваться в регионе, сообщают местные жители. Например, трассы покрыты поземками, дует сильный ветер. Также автомобилисты отмечают гололед на дорогах. Более того, утром туман окутал некоторые участки дороги.
В Спасске-Дальнем после обеда начался снег. Причем непогода разыгралась достаточно стремительно.
Стоит отметить, что скромные осадки наблюдались и в пригороде дальневосточной столицы. Утром мелкие снежинки какое-то время падали на землю.
Судя по прогнозам, больше снега Владивосток не увидит. Синоптики обещают, что будет холодно и жутко ветрено, но непогода не явится в муниципалитет в ближайшее время. Основная порция осадков выпадет в других районах Приморского края.