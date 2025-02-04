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Posted 4 февраля, 05:58

Published 4 февраля, 05:58

Modified 4 февраля, 06:00

Updated 4 февраля, 06:00

Огромная порция снега начала вываливаться на Приморский край

Гололед, жуткий ветер и снегопад: циклон обрушился на Приморье — видео

4 февраля 2025, 05:58
Фото: vostokmedia.com.

Огромная порция снега начала вываливаться на Приморский край

Сюжет
Погода
Осадки скромно явились в Приморский край. В ближайшие дни природа разбушуется в разных районах региона.

Циклон начинает постепенно осваиваться в регионе, сообщают местные жители. Например, трассы покрыты поземками, дует сильный ветер. Также автомобилисты отмечают гололед на дорогах. Более того, утром туман окутал некоторые участки дороги.

Видео: vostokmedia.com.

В Спасске-Дальнем после обеда начался снег. Причем непогода разыгралась достаточно стремительно.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что скромные осадки наблюдались и в пригороде дальневосточной столицы. Утром мелкие снежинки какое-то время падали на землю.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по прогнозам, больше снега Владивосток не увидит. Синоптики обещают, что будет холодно и жутко ветрено, но непогода не явится в муниципалитет в ближайшее время. Основная порция осадков выпадет в других районах Приморского края.

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