Громкая история массового отравления в Приморье получила продолжение

Появились новые детали резонансного дела об отравлении в Приморском крае

Сюжет Подростки

В Дальнереченске подошло к концу расследование громкого дела в отношении директора кафе, где отравились десятки людей. Руководитель подозревается не только в пренебрежении санитарно-эпидемиологическими нормами, нарушение которых привели к массовому заболеванию посетителей, но и в подделке документов