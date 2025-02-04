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Posted 3 февраля, 23:30

Published 3 февраля, 23:30

Modified 3 февраля, 23:32

Updated 3 февраля, 23:32

Появились новые детали резонансного дела об отравлении в Приморском крае

Громкая история массового отравления в Приморье получила продолжение

3 февраля 2025, 23:30
Фото: 1MI.

Появились новые детали резонансного дела об отравлении в Приморском крае

Сюжет
Подростки
В Дальнереченске подошло к концу расследование громкого дела в отношении директора кафе, где отравились десятки людей. Руководитель подозревается не только в пренебрежении санитарно-эпидемиологическими нормами, нарушение которых привели к массовому заболеванию посетителей, но и в подделке документов

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, фигурантка не определила сроки годности продукции, чтобы увеличить свою прибыль. Более того, она безответственно подошла к производственному контролю сырья. В результате халатности в городскую больницу попали 61 горожанин с отравлением.

К слову, на обвиняемую также составили административный протокол. Она предоставила следователям «липовые» медицинские книжки работников, где содержались ложные сведения о прохождении комиссии.

«В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, и уголовное дело направлено прокурору», — подчеркнули в пресс-службе СКР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как прогулка подростков обернулась отравлением во Владивостоке.

Отравляющая прогулка: подростки попали в больницу после совместного досуга в Приморье
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