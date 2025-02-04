Громкая история массового отравления в Приморье получила продолжение

Posted 3 февраля, 23:30
Published 3 февраля, 23:30
Modified 3 февраля, 23:32
Updated 3 февраля, 23:32
В пресс-службе регионального Следкома сообщили, фигурантка не определила сроки годности продукции, чтобы увеличить свою прибыль. Более того, она безответственно подошла к производственному контролю сырья. В результате халатности в городскую больницу попали 61 горожанин с отравлением.
К слову, на обвиняемую также составили административный протокол. Она предоставила следователям «липовые» медицинские книжки работников, где содержались ложные сведения о прохождении комиссии.
«В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, и уголовное дело направлено прокурору», — подчеркнули в пресс-службе СКР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как прогулка подростков обернулась отравлением во Владивостоке.