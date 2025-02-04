Ходят, бродят: из-за тигров детей в Приморском крае не возьмут на лыжные состязания

Posted 4 февраля, 00:38
Published 4 февраля, 00:38
Modified 4 февраля, 00:40
Updated 4 февраля, 00:40
В пресс-службе Дальнереченского городского округа рассказали: провёл совещание глава ДГО Сергей Старков, посвящено оно ситуации с тиграми, в зале присутствовали руководители всех служб района, а также начальник отдела министерства лесного хозяйства Приморского края Алексей Суровый.
Напомним, с начала года тигры неоднократно заходили на окраину города, а также в сёла и населённые пункты ДГО.
На совещании отмечено, что специалисты охотнадзора постоянно работают в городе. А самое главное — новых подтвержденных случаев выхода тигра к окраинным улицам Дальнереченска нет.
При этом выработан целый набор мер, которые будут предприняты, если полосатый хищник снова заглянет в город. В частности, в этом случае будет отменено участие детских команд в намеченных на 8 февраля лыжных соревнованиях «Лыжня России» (6+). Кроме того, если следы тигра будут обнаружены, то ежедневно в 6.30 и 20 часов автомобили со спецсигналами будут выезжать на места для отпугивания хищника. Инспекторы охотнадзора, которые работают на территории ДГО, получили новую пиротехнику, которая также поможет отпугнуть животное.
Также на совещании было озвучено, что 8 февраля в село Графское, где был замечен краснокнижный хищник, прибудет опергруппа для контроля за перемещением животного. Ежедневно будет вестись облёт территории квадрокоптерами.
— На территории городского округа дежурит группа специалистов по отлову, ведется мониторинг, устанавливаются лапозахватывающие устройства, — отметили в пресс-службе ДГО.
Также специалисты напомнили жителям Дальнереченска и окрестных сёл (особенно окраинных улиц, прилегающих к лесу), что следует соблюдать меры безопасности: например, закрывать собак на ночь в вольеры, по возможности, не гулять в тёмное время суток.
Если вы обнаружили свежий след тигра, заметили животное, медленно и спокойно, но не поворачиваясь спиной, уходите. И сразу же, оказавшись в безопасном месте, позвоните в службу 112.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что говорят специалисты о частом появлении тигров в Дальнереченске.