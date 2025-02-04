Ходят, бродят: из-за тигров детей в Приморском крае не возьмут на лыжные состязания

При этом выработан целый набор мер, которые будут предприняты, если полосатый хищник снова заглянет в город. В частности, в этом случае будет отменено участие детских команд в намеченных на 8 февраля лыжных соревнованиях «Лыжня России» (6+). Кроме того, если следы тигра будут обнаружены, то ежедневно в 6.30 и 20 часов автомобили со спецсигналами будут выезжать на места для отпугивания хищника. Инспекторы охотнадзора, которые работают на территории ДГО, получили новую пиротехнику, которая также поможет отпугнуть животное.