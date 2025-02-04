И веди себя как хороший мальчик: жизнь заново начнёт полосатый хулиган в Приморье

Posted 4 февраля, 03:48
Published 4 февраля, 03:48
Modified 4 февраля, 03:50
Updated 4 февраля, 03:50
Напомним, полосатого хулигана отловили в конце прошлой недели. Он утащил более 20 собак, перейдя, можно сказать, на особое меню. Жители Хасанского района были напуганы.
Животное осмотрели в центре реабилитации. Специалисты вынесли вердикт: тигр здоров, ран и травм, которые не позволяли бы ему полноценно охотиться, не имеет. Поэтому было принято решение переселить хулигана подальше от населённых пунктов, где много таких легкодоступных собак.
Предположительно, новым местом обитания зверя станет заповедник, территория которого граничит с КНР и Хабаровским краем. Это глухие места, где хорошая кормовая база и где любой сбившийся с верного пути полосатик может начать новую, правильную, как у всех хороших тигров, жизнь.
В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили, что переселением животного будут заниматься специалисты в том числе охотнадзора и министерства лесного хозяйства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о похождениях полосатого хищника в Хасанском районе и чем они закончились.