И веди себя как хороший мальчик: жизнь заново начнёт полосатый хулиган в Приморье

Предположительно, новым местом обитания зверя станет заповедник, территория которого граничит с КНР и Хабаровским краем. Это глухие места, где хорошая кормовая база и где любой сбившийся с верного пути полосатик может начать новую, правильную, как у всех хороших тигров, жизнь.