vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 03:48

Published 4 февраля, 03:48

Modified 4 февраля, 03:50

Updated 4 февраля, 03:50

В Приморском крае выпустят в дикую природу отловленного тигра

И веди себя как хороший мальчик: жизнь заново начнёт полосатый хулиган в Приморье

4 февраля 2025, 03:48
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае выпустят в дикую природу отловленного тигра

Сюжет
Тигр
Тигра, которого на днях отловили в Хасанском районе — он регулярно посещал посёлок Барабаш и таскал собак, — выпустят в дикую природу подальше от людей и населённых пунктов.

Напомним, полосатого хулигана отловили в конце прошлой недели. Он утащил более 20 собак, перейдя, можно сказать, на особое меню. Жители Хасанского района были напуганы.

Животное осмотрели в центре реабилитации. Специалисты вынесли вердикт: тигр здоров, ран и травм, которые не позволяли бы ему полноценно охотиться, не имеет. Поэтому было принято решение переселить хулигана подальше от населённых пунктов, где много таких легкодоступных собак.

Предположительно, новым местом обитания зверя станет заповедник, территория которого граничит с КНР и Хабаровским краем. Это глухие места, где хорошая кормовая база и где любой сбившийся с верного пути полосатик может начать новую, правильную, как у всех хороших тигров, жизнь.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили, что переселением животного будут заниматься специалисты в том числе охотнадзора и министерства лесного хозяйства Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о похождениях полосатого хищника в Хасанском районе и чем они закончились.

Погубил 20 душ: «когтистого убийцу» поймали в Приморье — фото
Узнать подробнее
#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика