Картина дня в Приморье: жизнь без иномарок, возвращение циклона и жуткая расчлененка

Posted 4 февраля, 11:43
Published 4 февраля, 11:43
Modified 4 февраля, 11:45
Updated 4 февраля, 11:45
Иномарки — все?
Без японских автомобилей остались водители из Приморского края. Не все, но, как минимум, двое. Почему? — Узнаете в материале.
Беднягу изрезали на части во Владивостоке
Чудовищные кадры с жертвой душегуба разлетелись в новых медиа. Силовики оперативно нашли того, кто, предположительно, сотворил ужасное во Владивостоке.
Тонны снега выпадут в Приморье
Осадки скромно явились в Приморский край. В ближайшие дни природа разбушуется в разных районах региона.