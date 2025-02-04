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Posted 4 февраля, 11:43

Published 4 февраля, 11:43

Modified 4 февраля, 11:45

Updated 4 февраля, 11:45

Картина дня в Приморье: жизнь без иномарок, возвращение циклона и жуткая расчлененка

Картина дня в Приморье: жизнь без иномарок, возвращение циклона и жуткая расчлененка

4 февраля 2025, 11:43
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Иномарки — все?

Без японских автомобилей остались водители из Приморского края. Не все, но, как минимум, двое. Почему? — Узнаете в материале.

«Пытки» для ценителей японского автопрома: жители Приморья остались без иномарок
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Беднягу изрезали на части во Владивостоке

Чудовищные кадры с жертвой душегуба разлетелись в новых медиа. Силовики оперативно нашли того, кто, предположительно, сотворил ужасное во Владивостоке.

Раскромсал бездыханное тело: жуткая расчлененка попала на камеру во Владивостоке
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Тонны снега выпадут в Приморье

Осадки скромно явились в Приморский край. В ближайшие дни природа разбушуется в разных районах региона.

Гололед, жуткий ветер и снегопад: циклон обрушился на Приморье — видео
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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