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Posted 4 февраля, 05:33

Published 4 февраля, 05:33

Modified 4 февраля, 05:33

Updated 4 февраля, 05:33

Китайские авто в России: почему их засилье стало проблемой?

Китайские авто в России: почему их засилье стало проблемой?

4 февраля 2025, 05:33
Фото: Изображение Midjourney.
В настоящее время Китай является основным и фактически единственным поставщиком новых авто на рынок РФ. Тем не менее этот факт не оказал положительного влияния на качество и безопасность китайской продукции.

Согласно заявлению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в Росстандарте уже задумываются о приостановке в России деятельности одного из крупнейших автопроизводителей КНР в случае подтверждения наличия в автомобилях дефектных комплектующих (сидений). Эксперт рассказал об этом в интервью корреспонденту «Ридуса» Виталию Горностаеву.

Он заявил, что, если производитель подтвердит данный факт, Росстандарт будет обязан отозвать автомобильную продукцию, а все пострадавшие россияне должны обратиться в судебные органы с исками к производителю. Также Росстандарт вправе приостановить в РФ деятельность производителя на 90 дней, наложив на него значительные штрафы, а затем через суд наложить еще более тяжелые штрафы.

Китайский автопром стал «монополистом» в РФ ввиду сложившейся рыночной ситуации, что позволяет компаниям из КНР чувствовать себя в России чересчур фривольно. Качество продукции страдает, цены растут, не соблюдаются стандарты безопасности новых авто. В первую очередь речь идет о средних и тяжелых коммерческих автомобилях и автобусах.

При эксплуатации грузовых автомобилей производства КНР в России нередко наблюдаются такие проблемы, как отсутствие деталей и запчастей для ремонта. Владельцы и водители отмечают, что хуже всего складывается ситуация с электроникой, кузовными частями и с каталожными деталями, которые не заменяются аналогами от других производителей.

Значимой проблемой является поставка ряда запчастей для ремонта и обслуживания. Множество китайских компаний не обзавелись в РФ соответствующими складами, и сроки поставки некоторых деталей непосредственно из КНР затягиваются на месяцы.

Очевидно, что в случае с легковым авто такие задержки доставляют неудобство только одному или нескольким гражданам. Но в бизнесе грузоперевозок подобные ситуации вызывают простои и огромные убытки.

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