Китайские авто в России: почему их засилье стало проблемой?

Он заявил, что, если производитель подтвердит данный факт, Росстандарт будет обязан отозвать автомобильную продукцию, а все пострадавшие россияне должны обратиться в судебные органы с исками к производителю. Также Росстандарт вправе приостановить в РФ деятельность производителя на 90 дней, наложив на него значительные штрафы, а затем через суд наложить еще более тяжелые штрафы.