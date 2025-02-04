Когда врачи сильнее смерти: как медики выиграли битву за жизнь пациента в Приморье

Posted 4 февраля, 01:58
Published 4 февраля, 01:58
Modified 4 февраля, 02:00
Updated 4 февраля, 02:00
Сотрудники Владивостокской скорой спасли мужчину, состояние которого резко ухудшилось дома. Горожанин жаловался на сильную боль в груди.
Оказалось, у пациента, страдающего от гипертонии третьей стадии, случился инфаркт миокарда. Когда фельдшеры стабилизировали состояние больного, его оперативно госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. После успешного лечения его выписали домой.
«Мы благодарим коллег за их блестяще выполненную работу, а мужчине желаем здоровья», — написали медики в официальном телеграм-канале скорой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае врачи спасли мальчика, перенесшего редкий синдром, — последствия коронавируса.