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Posted 4 февраля, 01:58

Published 4 февраля, 01:58

Modified 4 февраля, 02:00

Updated 4 февраля, 02:00

Медики профессионально противостояли убивающему недугу в Приморском крае

Когда врачи сильнее смерти: как медики выиграли битву за жизнь пациента в Приморье

4 февраля 2025, 01:58
Фото: 1MI.

Медики профессионально противостояли убивающему недугу в Приморском крае

Сюжет
Больница
Проблемы с сердцем привели мужчину «на порог к смерти». Судьбоносные решения специалистов предотвратили трагедию во Владивостоке.

Сотрудники Владивостокской скорой спасли мужчину, состояние которого резко ухудшилось дома. Горожанин жаловался на сильную боль в груди.

Оказалось, у пациента, страдающего от гипертонии третьей стадии, случился инфаркт миокарда. Когда фельдшеры стабилизировали состояние больного, его оперативно госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. После успешного лечения его выписали домой.

«Мы благодарим коллег за их блестяще выполненную работу, а мужчине желаем здоровья», — написали медики в официальном телеграм-канале скорой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае врачи спасли мальчика, перенесшего редкий синдром, — последствия коронавируса.

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