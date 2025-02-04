Кого на границе с Китаем берут «на карандаш»? — Схемы «помогаек» раскрыли в Приморье

Теперь от перевозчиков требуют не только чеки, но и их официальные переводы на русский язык — простого перевода через мобильное приложение недостаточно. При отсутствии необходимых документов товар отправляется на временное хранение или задерживается. Впрочем, семейным путешественникам и отдыхающим с туристическими путевками беспокоиться не о чем — их досмотр проходит быстро и без лишних проблем.