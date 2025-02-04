vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 05:11

Published 4 февраля, 05:11

Modified 4 февраля, 05:13

Updated 4 февраля, 05:13

Как распознают «помогаек» на таможне в Приморском крае?

Кого на границе с Китаем берут «на карандаш»? — Схемы «помогаек» раскрыли в Приморье

4 февраля 2025, 05:11
Фото: 1MI.

Как распознают «помогаек» на таможне в Приморском крае?

Сюжет
Таможня
Руководство Уссурийской таможни раскрыло секреты выявления нелегальных перевозчиков на границе с Китаем. Генерал-майор таможенной службы Алексей Кузьмин признал, что опытные инспекторы «читают» нарушителей уже на входе в зону контроля.

Особое внимание привлекают граждане, пересекающие границу по 2-3 раза в неделю с максимально допустимыми 25 килограммами товаров, особенно если источник их дохода вызывает сомнения. Организаторы нелегального бизнеса используют хорошо известные таможенникам уловки: создают искусственный хаос и очереди, смешивают своих курьеров с обычными туристами. Однако таможенники научились эффективно выявлять таких нарушителей.

Теперь от перевозчиков требуют не только чеки, но и их официальные переводы на русский язык — простого перевода через мобильное приложение недостаточно. При отсутствии необходимых документов товар отправляется на временное хранение или задерживается. Впрочем, семейным путешественникам и отдыхающим с туристическими путевками беспокоиться не о чем — их досмотр проходит быстро и без лишних проблем.

Главное — соблюдать установленные лимиты:

  • Для сухопутной границы — 25 кг и 500 евро;
  • Для авиаперелетов — 50 кг и 1000 евро.

Таможня подчеркивает: эра нелегальных схем подходит к концу. Пора переходить к цивилизованным формам перемещения товаров через границу.

Читайте также:
Поцелуй под шляпу: в США прошла инаугурация Дональда Трампа«Главное, чтобы в него снова не стреляли»: как Трамп может помочь жителям Приморья?«Китайцы» нас завоюют: как меняется автомобильный рынок Приморья?
#Новости#Общество#Владивосток#Китай#Таможня#Граница#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика