Кого на границе с Китаем берут «на карандаш»? — Схемы «помогаек» раскрыли в Приморье

Posted 4 февраля, 05:11
Published 4 февраля, 05:11
Modified 4 февраля, 05:13
Updated 4 февраля, 05:13
Особое внимание привлекают граждане, пересекающие границу по 2-3 раза в неделю с максимально допустимыми 25 килограммами товаров, особенно если источник их дохода вызывает сомнения. Организаторы нелегального бизнеса используют хорошо известные таможенникам уловки: создают искусственный хаос и очереди, смешивают своих курьеров с обычными туристами. Однако таможенники научились эффективно выявлять таких нарушителей.
Теперь от перевозчиков требуют не только чеки, но и их официальные переводы на русский язык — простого перевода через мобильное приложение недостаточно. При отсутствии необходимых документов товар отправляется на временное хранение или задерживается. Впрочем, семейным путешественникам и отдыхающим с туристическими путевками беспокоиться не о чем — их досмотр проходит быстро и без лишних проблем.
Главное — соблюдать установленные лимиты:
Таможня подчеркивает: эра нелегальных схем подходит к концу. Пора переходить к цивилизованным формам перемещения товаров через границу.