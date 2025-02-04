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Posted 4 февраля, 04:52

Published 4 февраля, 04:52

Modified 4 февраля, 04:54

Updated 4 февраля, 04:54

Дорожные службы Владивостока отчитались о выполненной за месяц работе

Константин Шестаков: горожане должны знать всё о работе городских служб

4 февраля 2025, 04:52
Фото: vlc.ru.

Дорожные службы Владивостока отчитались о выполненной за месяц работе

Сюжет
Благоустройство
Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» теперь в начале каждого месяца будет рассказывать о проделанной работе. Цифры отчёта за первый месяц 2025 года говорят сами за себя, и можно только приветствовать введение такой практики.

Глава Владивостока Константин Шестаков и его команда с первых дней работы сделали упор на максимальную открытость, на диалог с жителями города. Владивостокцы не только видят своими глазам ежедневную работу городских служб, но и получают отчёты об их деятельности. В том числе и о том, чем занимается такое большое и важное для города предприятие, как «Содержание городских территорий».

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: порядок на улицах города бригады «СГТ» наводят ежедневно, в любую погоду. А когда в краевом центре валит снег, специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме .

В сухих цифрах отчет о работе «СГТ» за январь выглядит так:

  • вывезено 7968 кубометров снега;
  • обработано противогололедными материалами более 20 маршрутов;
  • собрано и вывезено около 240 тонн мусора во всех районах Владивостока.

Разумеется, самыми сложными в работе предприятия были те дни, когда Владивосток — впервые, считай, за два месяца зимы — заносило снегом. Но с этим вызовом дорожники столицы ДФО справились!

На дороги краевого центра было рассыпано более шести тысяч тонн песко-соляной смеси, на обработку от образования льда ушло около 260 тонн реагента «Бионорд».

— Обработку улиц реагентами производим вне зависимости от того, были осадки или нет. Из-за высокой влажности воздуха и перепадов температур на дороге образуется гололедица. Чтобы не допустить аварий, мы ежедневно посыпаем проезжую часть противогололедными материалами, — рассказал начальник отдела содержания городских территорий Сергей Самарин.

Отметим, что работы по ликвидации последствий снегопада не отменяли других ежедневных заданий для специалистов «СГТ»: вывоза покрышек с улиц города, борьбу с незаконными свалками. С начала 2025 года рабочие «Содержания городских территорий» вывезли свалки мусора с Дальзаводской, проспекта 100-летия Владивостока и мыса Кунгасный, освободили от старых покрышек улицы Амурскую, Борисенко, Днепровскую, Окатовую, Колесника, Надибаидзе, и другие.

Практику ежемесячных отчётов о деятельности городских служб можно только приветствовать. Этот курс, взятый главой города и его командой, горожане поддерживают и одобряют.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как шли работы по очистке Владивостока от снега силами «СГТ».

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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Приморский край#Дорожники
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