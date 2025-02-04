Константин Шестаков: горожане должны знать всё о работе городских служб

Posted 4 февраля, 04:52
Published 4 февраля, 04:52
Modified 4 февраля, 04:54
Updated 4 февраля, 04:54
Глава Владивостока Константин Шестаков и его команда с первых дней работы сделали упор на максимальную открытость, на диалог с жителями города. Владивостокцы не только видят своими глазам ежедневную работу городских служб, но и получают отчёты об их деятельности. В том числе и о том, чем занимается такое большое и важное для города предприятие, как «Содержание городских территорий».
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: порядок на улицах города бригады «СГТ» наводят ежедневно, в любую погоду. А когда в краевом центре валит снег, специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме .
В сухих цифрах отчет о работе «СГТ» за январь выглядит так:
Разумеется, самыми сложными в работе предприятия были те дни, когда Владивосток — впервые, считай, за два месяца зимы — заносило снегом. Но с этим вызовом дорожники столицы ДФО справились!
На дороги краевого центра было рассыпано более шести тысяч тонн песко-соляной смеси, на обработку от образования льда ушло около 260 тонн реагента «Бионорд».
— Обработку улиц реагентами производим вне зависимости от того, были осадки или нет. Из-за высокой влажности воздуха и перепадов температур на дороге образуется гололедица. Чтобы не допустить аварий, мы ежедневно посыпаем проезжую часть противогололедными материалами, — рассказал начальник отдела содержания городских территорий Сергей Самарин.
Отметим, что работы по ликвидации последствий снегопада не отменяли других ежедневных заданий для специалистов «СГТ»: вывоза покрышек с улиц города, борьбу с незаконными свалками. С начала 2025 года рабочие «Содержания городских территорий» вывезли свалки мусора с Дальзаводской, проспекта 100-летия Владивостока и мыса Кунгасный, освободили от старых покрышек улицы Амурскую, Борисенко, Днепровскую, Окатовую, Колесника, Надибаидзе, и другие.
Практику ежемесячных отчётов о деятельности городских служб можно только приветствовать. Этот курс, взятый главой города и его командой, горожане поддерживают и одобряют.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как шли работы по очистке Владивостока от снега силами «СГТ».