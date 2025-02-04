Константин Шестаков: горожане должны знать всё о работе городских служб

Глава Владивостока Константин Шестаков и его команда с первых дней работы сделали упор на максимальную открытость, на диалог с жителями города. Владивостокцы не только видят своими глазам ежедневную работу городских служб, но и получают отчёты об их деятельности. В том числе и о том, чем занимается такое большое и важное для города предприятие, как «Содержание городских территорий».