Корпорация МСП: МСП в 30 регионах России смогут привлечь больше средств через РГО

Posted 4 февраля, 10:53
Published 4 февраля, 10:53
Modified 4 февраля, 10:53
Updated 4 февраля, 10:53
Присвоение I категории качества позволит банкам снизить объем резервов при кредитовании малого и среднего бизнеса, что повысит доступность финансирования для предпринимателей, пишет newsnn.ru.
Член совета директоров Банка России Михаил Мамута отметил, что решение стало итогом разработки концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.
«Решение совета директоров Банка России действует до 31 декабря 2025 года, но в дальнейшем мы планируем сделать эту норму постоянно действующей, что позволит поддерживать кредитование региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО», — подчеркнул он.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что за последние полгода число РГО с I категорией качества увеличилось на 12 организаций, то есть более чем в 1,5 раза.
«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — пояснил он.
В перечень регионов, чьи РГО получили I категорию, вошли Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.
Национальная гарантийная система, запущенная в 2014 году, продолжает оставаться важным инструментом поддержки МСП. Благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки активнее выделяют средства предпринимателям, испытывающим трудности с предоставлением залога, отметил Исаевич.
Эксперты подчеркивают, что присвоение I категории качества обеспечению РГО станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса в регионах России.