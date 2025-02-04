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Posted 4 февраля, 10:53

Published 4 февраля, 10:53

Modified 4 февраля, 10:53

Updated 4 февраля, 10:53

Корпорация МСП: МСП в 30 регионах России смогут привлечь больше средств через РГО

Корпорация МСП: МСП в 30 регионах России смогут привлечь больше средств через РГО

4 февраля 2025, 10:53
Фото: 1MI.
Количество региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение отнесено Банком России к I категории качества, достигло 30. Такое решение было принято Корпорацией МСП на основе методологии Минэкономразвития РФ и утверждено советом директоров регулятора.

Присвоение I категории качества позволит банкам снизить объем резервов при кредитовании малого и среднего бизнеса, что повысит доступность финансирования для предпринимателей, пишет newsnn.ru.

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута отметил, что решение стало итогом разработки концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.

«Решение совета директоров Банка России действует до 31 декабря 2025 года, но в дальнейшем мы планируем сделать эту норму постоянно действующей, что позволит поддерживать кредитование региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО», — подчеркнул он.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что за последние полгода число РГО с I категорией качества увеличилось на 12 организаций, то есть более чем в 1,5 раза.

«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — пояснил он.

В перечень регионов, чьи РГО получили I категорию, вошли Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

Национальная гарантийная система, запущенная в 2014 году, продолжает оставаться важным инструментом поддержки МСП. Благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки активнее выделяют средства предпринимателям, испытывающим трудности с предоставлением залога, отметил Исаевич.

Эксперты подчеркивают, что присвоение I категории качества обеспечению РГО станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса в регионах России.

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