Коржик, Компот, Карамелька: почему приморцы не захотели погладить трех котов — видео

Отметим, что люди в автобусе повели себя правильно, хотя и шутили насчет «выйти погладить, покормить, сделать селфи». Специалисты не устают напоминать: если вы встретили на дороге тигра, не надо радостно вопить: «Кыс-кыс!», высовываясь в окно, предлагать сосиску, приближаться к животному. Самое правильное — полюбоваться через закрытые окна, не снижая чересчур скорость, и ехать дальше по своим делам. А тигры пойдут по своим.