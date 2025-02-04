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Posted 4 февраля, 05:51

Published 4 февраля, 05:51

Modified 4 февраля, 05:53

Updated 4 февраля, 05:53

Три тигрёнка сразу были замечены в отдалённом районе Приморского края

Коржик, Компот, Карамелька: почему приморцы не захотели погладить трех котов — видео

4 февраля 2025, 05:51
Фото: 1MI.

Три тигрёнка сразу были замечены в отдалённом районе Приморского края

Сюжет
Тигр
Они шли дружно рядышком — такие милые, такие пухленькие, три чудесных котёнка. «А ведь мамка где-то рядом!» — задумчиво сказали увидевшие их в окно автобуса люди. И прибавили газу от греха. И правильно: на трёх тигрят сразу на дороге в Приморском крае любоваться лучше издали.

Сразу трёх тигрят повстречали в Тернейском районе жители Приморского края, проезжавшие на рейсовом автобусе по дороге, пересекающей Сихотэ-Алинский заповедник.

Малыши — упитанные, спокойные, что называется, в своем праве, знающие, кто тут амба, а кто гость, — шли по своим делам. На людей большого внимания не обратили.

— Ситуация в целом штатная, — отметили в АНО «Центр „Амурский тигр“. — Это их дом, ничего необычного в нахождении тигров в заповеднике нет. Мать тигрят, скорее всего, тигрица Северина. А возраст у „котят“ уже такой, что могут гулять какое-то время без матери, но вместе. Выглядят хорошо, упитанные, здоровые.
Видео: amurtigercenter.

Отметим, что люди в автобусе повели себя правильно, хотя и шутили насчет «выйти погладить, покормить, сделать селфи». Специалисты не устают напоминать: если вы встретили на дороге тигра, не надо радостно вопить: «Кыс-кыс!», высовываясь в окно, предлагать сосиску, приближаться к животному. Самое правильное — полюбоваться через закрытые окна, не снижая чересчур скорость, и ехать дальше по своим делам. А тигры пойдут по своим.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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