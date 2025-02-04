Коржик, Компот, Карамелька: почему приморцы не захотели погладить трех котов — видео

Posted 4 февраля, 05:51
Published 4 февраля, 05:51
Modified 4 февраля, 05:53
Updated 4 февраля, 05:53
Сразу трёх тигрят повстречали в Тернейском районе жители Приморского края, проезжавшие на рейсовом автобусе по дороге, пересекающей Сихотэ-Алинский заповедник.
Малыши — упитанные, спокойные, что называется, в своем праве, знающие, кто тут амба, а кто гость, — шли по своим делам. На людей большого внимания не обратили.
— Ситуация в целом штатная, — отметили в АНО «Центр „Амурский тигр“. — Это их дом, ничего необычного в нахождении тигров в заповеднике нет. Мать тигрят, скорее всего, тигрица Северина. А возраст у „котят“ уже такой, что могут гулять какое-то время без матери, но вместе. Выглядят хорошо, упитанные, здоровые.
Отметим, что люди в автобусе повели себя правильно, хотя и шутили насчет «выйти погладить, покормить, сделать селфи». Специалисты не устают напоминать: если вы встретили на дороге тигра, не надо радостно вопить: «Кыс-кыс!», высовываясь в окно, предлагать сосиску, приближаться к животному. Самое правильное — полюбоваться через закрытые окна, не снижая чересчур скорость, и ехать дальше по своим делам. А тигры пойдут по своим.
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