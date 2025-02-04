Кто такие «бежевые мамы» и как их эстетика влияет на детей

И дело тут даже не в том, что мамочки поддерживают «эстетику беж» и уверены, что таким образом воспитают успешного человека со вкусом. А в том, что большинство из них создают такой мир, чтобы снять на этом фоне ролики и поделиться ими в соцсетях для собственной популярности. То есть, просто следуют новомодному тренду.