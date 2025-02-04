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Posted 4 февраля, 02:22

Published 4 февраля, 02:22

Modified 4 февраля, 02:24

Updated 4 февраля, 02:24

Кто такие «бежевые мамы» и как их эстетика влияет на детей

Кто такие «бежевые мамы» и как их эстетика влияет на детей

4 февраля 2025, 02:22
Фото: Изображение Midjourney. Кто такие «бежевые мамы» и как их эстетика влияет на детей
Сюжет
Дети
«Бежевый тренд» набирает всё большую популярность у российских мамочек. Что это такое, опасны ли «бежевые мамочки» для своих детей, и что думают о новомодной тенденции психологи?

Откуда взялись «бежевые мамы» и что это означает

Тренд на бежевый цвет возник в иностранных соцсетях несколько лет назад. Тогда в Сети начали распространяться Reels, в которых мамочки демонстрировали свою приверженность бежевому цвету. То есть, в гардеробе, интерьере, предметах быта их семей преобладали пастельные тона и спокойные оттенки.

Такой тренд начали называть «эстетикой бежевых мам», а сами приверженцы новой моды утверждают, что таким образом избавляются от визуального шума в своих домах. Тренд начал набирать обороты после того, как Ким Кардашьян продемонстрировала свою домашнюю обстановку, в которой весь интерьер и все предметы быта были бежевого цвета.

Вскоре мода дошла и до России — к новому тренду «на беж» примкнули многие отечественные знаменитости, в том числе:

  • Кристина Асмус;
  • Ксения Бородина;
  • Оксана Самойлова.

А потом к ним присоединились десятки тысяч обычных девушек по всей стране.

Сам термин «бежевые мамы» придумала американская блогер и писательница Хейли ДеРоше. Она высмеивала новый тренд, выкладывая фото и видео родителей и детей в бежевой обстановке, задавая вопрос — почему же они выглядят на этом фоне такими одинокими и грустными. А приверженцев нового тренда писательница назвала sad beige moms — грустные бежевые мамочки.

Блогер и писательница Хейли ДеРоше высмеивает новый тренд, выкладывая фото и видео родителей и детей в бежевой обстановке
Блогер и писательница Хейли ДеРоше высмеивает новый тренд, выкладывая фото и видео родителей и детей в бежевой обстановке. Фото: mom.com/tiktok.com/@sadbeige

Сатира ДеРоше быстро набрала популярность, и теперь этот тренд подхватили и другие блогеры. В соцсетях появляются пародийные видео и мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой, где бежевые интерьеры и однотонная одежда выглядят слишком стерильными и безжизненными.

На изображениях обыгрывается тренд «бежевых мам». Тексты на картинках:

  1. «No Colors Allowed!!!» (Цвета запрещены!!!)
  2. «Perfect for Pinterest!!!» (Идеально для Pinterest!!!)
  3. «It matches my aesthetic!!!» (Это сочетается с моей эстетикой!!!)
  4. SAD BEIGE (ГРУСТНЫЙ БЕЖЕВЫЙ) — надпись на аэрозольном баллончике.
  5. BEIGE MOMS ARE OUT OF CONTROL («Бежевые мамы» вышли из-под контроля)
  6. «painting my toddler’s toys beige» (крашу игрушки моего малыша в бежевый)
  7. «POV: You’re a beige mom» (POV: Ты — беживая мама)
  8. Moms deprive kids of color to curate a beige aesthetic (Мамы лишают детей цвета, чтобы создать бежевую эстетику)

Эти изображения подтверждают, что блогеры активно подхватили тренд и критикуют его.

В соцсетях появляются пародийные видео и мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой, где бежевые интерьеры и одежда выглядят стерильными и безжизненными
В соцсетях появляются пародийные видео и мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой, где бежевые интерьеры и одежда выглядят стерильными и безжизненными
В соцсетях появляются пародийные видео и мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой, где бежевые интерьеры и одежда выглядят стерильными и безжизненными
В соцсетях появляются пародийные видео и мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой, где бежевые интерьеры и одежда выглядят стерильными и безжизненными. Фото: youtube.com/Hannah Alonzo

Почему мамочки выбирают бежевый цвет

В первую очередь, бежевый, как и другие пастельные оттенки ассоциируется со вкусом и респектабельностью. Действительно, монохромные тона в интерьере и дизайне пользуются популярностью среди богачей.

Считается, что нейтральные оттенки идеальны для тех, кому уже ничего не нужно доказывать. А пастельные тона в одежде — это прежде всего о натуральности: кашемир, лен, шелк мягких оттенков выглядят дорого и благородно.

Другая причина приверженности к цвету «беж» — экологичность. Чаще всего экотовары для детей выпускают в нейтральных оттенках, а вот вещи и игрушки ярких цветов в основном выпускаются из пластмассы и других неэкологичных материалов.

Игрушки пастельных тонов и оформление детских в таких оттенках мамочки объясняют тем, что в такой обстановке детям проще оставаться сдержанными и сосредоточенными. А яркие цвета перегружают нервную систему ребенка и переутомляют его.

Ребенок «бежевой мамы» сплошь окружен только пастельными оттенками. Всё вокруг ребенка выдержано только в спокойных цветах. В детской нет никакого беспорядка и лишних вещей — всё всегда аккуратно разложено по местам.

Такая эстетика, на первый взгляд, вполне понятна и обоснована. Но «бежевые мамочки», похоже, переусердствовали в своем стремлении к совершенству.

И дело тут даже не в том, что мамочки поддерживают «эстетику беж» и уверены, что таким образом воспитают успешного человека со вкусом. А в том, что большинство из них создают такой мир, чтобы снять на этом фоне ролики и поделиться ими в соцсетях для собственной популярности. То есть, просто следуют новомодному тренду.

Игрушки пастельных тонов и оформление детских в таких оттенках мамочки объясняют тем, что в такой обстановке детям проще оставаться сдержанными и сосредоточенными
Игрушки пастельных тонов и оформление детских в таких оттенках мамочки объясняют тем, что в такой обстановке детям проще оставаться сдержанными и сосредоточенными. Фото: Изображение Midjourney

Как «бежевый тренд» влияет на ребенка

У «бежевых мамочек», как в нашей стране, так и за рубежом, появилось немало критиков и противников. Многие считают, что отсутствие ярких цветов в окружении делают ребенка грустным и депрессивным. Психологи не согласны с таким выводом, но предупреждают, что во всем должна быть умеренность.

Дело в том, что ограничение цветов в окружении детей может привести к ограничению сенсорного опыта и творческого выражения ребенка. Чувство энергии и счастья ребенку дают именно яркие цвета, они же стимулируют детей на исследование и познание окружающего мира.

Бежевые же оттенки вызывают уют и умиротворение, создают спокойную и приятную обстановку. Они не мешают развиваться детской психике. Но наличие в окружении только пастельных тонов не стимулирует ребенка к развитию. Единственно, чем может «помочь» воспитание ребенка в «бежевом стиле» — сформировать вкус взрослого человека, который будет выбирать всегда спокойные оттенки.

Наличие в окружении только пастельных тонов не стимулирует ребенка к развитию
Наличие в окружении только пастельных тонов не стимулирует ребенка к развитию. Фото: Изображение Midjourney

Специалисты Института коррекционной педагогики «Дефектология Проф» напомнили, что цвета оказывают влияние на эмоциональное состояние ребенка. Например, желтый цвет вызывает ощущение тепла и гармонии, помогая развиваться и становиться жизнерадостным. Оранжевый стимулирует эмоциональную устойчивость и творческую активность, создавая атмосферу уверенности и комфорта. Зелёный способствует любознательности и развитию самооценки. Напротив, чрезмерно насыщенные красные и фиолетовые тона могут вызывать беспокойство и чувство одиночества. При этом важно учитывать сочетание цветов в интерьере и их влияние на восприятие малыша, чтобы создать оптимальную среду для его роста и развития.

Еще известный русский психиатр Владимир Бехтерев утверждал:

«Умело подобранная гамма цветов, способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры!»
Эксперты напоминают. что цвета оказывают влияние на эмоциональное состояние ребенка, например, желтый цвет вызывает ощущение тепла и гармонии
Эксперты напоминают. что цвета оказывают влияние на эмоциональное состояние ребенка, например, желтый цвет вызывает ощущение тепла и гармонии. Фото: Изображение Midjourney

Психологи считают, что никакой опасности для своих детей «бежевые мамы» не представляют. Но только, если они действительно думают в первую очередь о ребенке, а не о собственном увлечении трендом. Ведь зачастую такие мамочки создают красивую картинку уюта и спокойствия для себя — в таком мире взрослые чувствуют себя уверенней и комфортней.

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