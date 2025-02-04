Кто такие «бежевые мамы» и как их эстетика влияет на детей

Posted 4 февраля, 02:22
Published 4 февраля, 02:22
Modified 4 февраля, 02:24
Updated 4 февраля, 02:24
Тренд на бежевый цвет возник в иностранных соцсетях несколько лет назад. Тогда в Сети начали распространяться Reels, в которых мамочки демонстрировали свою приверженность бежевому цвету. То есть, в гардеробе, интерьере, предметах быта их семей преобладали пастельные тона и спокойные оттенки.
Такой тренд начали называть «эстетикой бежевых мам», а сами приверженцы новой моды утверждают, что таким образом избавляются от визуального шума в своих домах. Тренд начал набирать обороты после того, как Ким Кардашьян продемонстрировала свою домашнюю обстановку, в которой весь интерьер и все предметы быта были бежевого цвета.
Вскоре мода дошла и до России — к новому тренду «на беж» примкнули многие отечественные знаменитости, в том числе:
А потом к ним присоединились десятки тысяч обычных девушек по всей стране.
Сам термин «бежевые мамы» придумала американская блогер и писательница Хейли ДеРоше. Она высмеивала новый тренд, выкладывая фото и видео родителей и детей в бежевой обстановке, задавая вопрос — почему же они выглядят на этом фоне такими одинокими и грустными. А приверженцев нового тренда писательница назвала sad beige moms — грустные бежевые мамочки.
Сатира ДеРоше быстро набрала популярность, и теперь этот тренд подхватили и другие блогеры. В соцсетях появляются пародийные видео и мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой, где бежевые интерьеры и однотонная одежда выглядят слишком стерильными и безжизненными.
На изображениях обыгрывается тренд «бежевых мам». Тексты на картинках:
Эти изображения подтверждают, что блогеры активно подхватили тренд и критикуют его.
В первую очередь, бежевый, как и другие пастельные оттенки ассоциируется со вкусом и респектабельностью. Действительно, монохромные тона в интерьере и дизайне пользуются популярностью среди богачей.
Считается, что нейтральные оттенки идеальны для тех, кому уже ничего не нужно доказывать. А пастельные тона в одежде — это прежде всего о натуральности: кашемир, лен, шелк мягких оттенков выглядят дорого и благородно.
Другая причина приверженности к цвету «беж» — экологичность. Чаще всего экотовары для детей выпускают в нейтральных оттенках, а вот вещи и игрушки ярких цветов в основном выпускаются из пластмассы и других неэкологичных материалов.
Игрушки пастельных тонов и оформление детских в таких оттенках мамочки объясняют тем, что в такой обстановке детям проще оставаться сдержанными и сосредоточенными. А яркие цвета перегружают нервную систему ребенка и переутомляют его.
Ребенок «бежевой мамы» сплошь окружен только пастельными оттенками. Всё вокруг ребенка выдержано только в спокойных цветах. В детской нет никакого беспорядка и лишних вещей — всё всегда аккуратно разложено по местам.
Такая эстетика, на первый взгляд, вполне понятна и обоснована. Но «бежевые мамочки», похоже, переусердствовали в своем стремлении к совершенству.
И дело тут даже не в том, что мамочки поддерживают «эстетику беж» и уверены, что таким образом воспитают успешного человека со вкусом. А в том, что большинство из них создают такой мир, чтобы снять на этом фоне ролики и поделиться ими в соцсетях для собственной популярности. То есть, просто следуют новомодному тренду.
У «бежевых мамочек», как в нашей стране, так и за рубежом, появилось немало критиков и противников. Многие считают, что отсутствие ярких цветов в окружении делают ребенка грустным и депрессивным. Психологи не согласны с таким выводом, но предупреждают, что во всем должна быть умеренность.
Дело в том, что ограничение цветов в окружении детей может привести к ограничению сенсорного опыта и творческого выражения ребенка. Чувство энергии и счастья ребенку дают именно яркие цвета, они же стимулируют детей на исследование и познание окружающего мира.
Бежевые же оттенки вызывают уют и умиротворение, создают спокойную и приятную обстановку. Они не мешают развиваться детской психике. Но наличие в окружении только пастельных тонов не стимулирует ребенка к развитию. Единственно, чем может «помочь» воспитание ребенка в «бежевом стиле» — сформировать вкус взрослого человека, который будет выбирать всегда спокойные оттенки.
Специалисты Института коррекционной педагогики «Дефектология Проф» напомнили, что цвета оказывают влияние на эмоциональное состояние ребенка. Например, желтый цвет вызывает ощущение тепла и гармонии, помогая развиваться и становиться жизнерадостным. Оранжевый стимулирует эмоциональную устойчивость и творческую активность, создавая атмосферу уверенности и комфорта. Зелёный способствует любознательности и развитию самооценки. Напротив, чрезмерно насыщенные красные и фиолетовые тона могут вызывать беспокойство и чувство одиночества. При этом важно учитывать сочетание цветов в интерьере и их влияние на восприятие малыша, чтобы создать оптимальную среду для его роста и развития.
Еще известный русский психиатр Владимир Бехтерев утверждал:
«Умело подобранная гамма цветов, способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры!»
Психологи считают, что никакой опасности для своих детей «бежевые мамы» не представляют. Но только, если они действительно думают в первую очередь о ребенке, а не о собственном увлечении трендом. Ведь зачастую такие мамочки создают красивую картинку уюта и спокойствия для себя — в таком мире взрослые чувствуют себя уверенней и комфортней.