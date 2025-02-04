Куда утекли миллиарды жителей Приморья в 2024 году?

В Приморском крае в 2024 году заметно снизилась выдача ипотечных кредитов. За прошедший 2024 год приморцы взяли ипотечных кредитов на общую сумму 91.1 миллиарда рублей. Это почти на треть меньше, чем годом ранее. Самыми активными месяцами для оформления ипотеки стали май и июнь — в этот период было выдано около 25% всех кредитов, отметили в пресс-службе Банка России.