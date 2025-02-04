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Posted 4 февраля, 05:34

Published 4 февраля, 05:34

Modified 4 февраля, 05:36

Updated 4 февраля, 05:36

Куда потратили 91 миллиард рублей жители Приморского края

Куда утекли миллиарды жителей Приморья в 2024 году?

4 февраля 2025, 05:34
Фото: Изображение Midjourney.

Куда потратили 91 миллиард рублей жители Приморского края

Сюжет
Строительство
В прошлом году приморцы взяли в долг у кредитных организаций 91 миллиард рублей. Как события с ипотеками развивали дальше? Подробности в материале

В Приморском крае в 2024 году заметно снизилась выдача ипотечных кредитов. За прошедший 2024 год приморцы взяли ипотечных кредитов на общую сумму 91.1 миллиарда рублей. Это почти на треть меньше, чем годом ранее. Самыми активными месяцами для оформления ипотеки стали май и июнь — в этот период было выдано около 25% всех кредитов, отметили в пресс-службе Банка России.

Куда пошли ипотечные деньги и почему?

Большая часть средств — почти 50 миллиардов рублей — была направлена на покупку новых квартир в строящихся домах. На приобретение готового жилья на вторичном рынке жители края потратили 24,4 миллиарда рублей. Еще 17,1 миллиарда рублей приморцы взяли в кредит на строительство частных домов.

Летний всплеск спроса на ипотеку был связан с тем, что многие торопились успеть оформить кредит по льготной государственной программе до её завершения. После этого количество желающих взять ипотеку уменьшилось, особенно когда банки повысили процентные ставки.

Общая картина задолженности

К началу 2025 года жители Приморья задолжали банкам по ипотеке 325,8 миллиарда рублей. При этом рост долгов существенно замедлился — с 36,2% в 2023 году до 14,5% в 2024 году. Специалисты считают, что ситуация постепенно нормализуется.

Ситуация на Дальнем Востоке

В целом по Дальневосточному федеральному округу в 2024 году было оформлено более 92 тысяч ипотечных договоров на сумму около 379 миллиардов рублей. Общий долг дальневосточников по ипотеке достиг 1,4 триллиона рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о самых дорогих домах, которые можно приобрести в Приморском крае.

1,3 млн рублей за квадрат: где проживает элита Приморья? — ТОП самых дорогих домов
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