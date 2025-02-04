Максим Иванов: Проекты «ЕР» должны быть максимально синхронизированы с нацпроектами

Партийные проекты «Единой России» в Хабаровском крае будут синхронизированы с новыми нацпроектами, реализация которых началась с 2025 года. Такую задачу руководитель регионального отделения партии Максим Иванов поставил на совещании с координаторами парпроектов в крае.

— Во-первых, изменилось количество действующих партпроектов — теперь их 22. Так, например, проект ZаСамбо превратился в проект «Выбор Сильных», объединивший развитие самбо, дзюдо и вольной борьбы. Вместо проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» появился объединённый проект «Школа ЖКХ», целью которого стало повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ, — прокомментировал лидер хабаровских единороссов. Он добавил также, что у каждого проекта появились индивидуальные показатели эффективности, утверждённые на федеральном уровне. Это позволит чётче отслеживать ход исполнения проектов, а также видеть вклад каждого региона в общую картину партийной работы. — Но главная задача заключается в том, чтобы обновлённые партпроекты максимально соответствовали общенациональным целям развития, которые ставит перед нами Президент и наши избиратели. Для этого необходимо включение координаторов партийных проектов в общественные советы при органах власти и в проектные комитеты по нацпроектам. Всё это — очередной и важный шаг в объединении ресурсов власти, партийной и общественной инициативы, которое сделает работу на благо края и страны более эффективной, — подчеркнул Максим Иванов.