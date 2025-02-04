vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 05:11

Published 4 февраля, 05:11

Modified 4 февраля, 05:13

Updated 4 февраля, 05:13

Максим Иванов: Проекты «ЕР» должны быть максимально синхронизированы с нацпроектами

Максим Иванов: Проекты «ЕР» должны быть максимально синхронизированы с нацпроектами

4 февраля 2025, 05:11
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов».
Партийные проекты «Единой России» в Хабаровском крае будут синхронизированы с новыми нацпроектами, реализация которых началась с 2025 года. Такую задачу руководитель регионального отделения партии Максим Иванов поставил на совещании с координаторами парпроектов в крае.
— Во-первых, изменилось количество действующих партпроектов — теперь их 22. Так, например, проект ZаСамбо превратился в проект «Выбор Сильных», объединивший развитие самбо, дзюдо и вольной борьбы. Вместо проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» появился объединённый проект «Школа ЖКХ», целью которого стало повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ, — прокомментировал лидер хабаровских единороссов.

Он добавил также, что у каждого проекта появились индивидуальные показатели эффективности, утверждённые на федеральном уровне. Это позволит чётче отслеживать ход исполнения проектов, а также видеть вклад каждого региона в общую картину партийной работы.

— Но главная задача заключается в том, чтобы обновлённые партпроекты максимально соответствовали общенациональным целям развития, которые ставит перед нами Президент и наши избиратели. Для этого необходимо включение координаторов партийных проектов в общественные советы при органах власти и в проектные комитеты по нацпроектам. Всё это — очередной и важный шаг в объединении ресурсов власти, партийной и общественной инициативы, которое сделает работу на благо края и страны более эффективной, — подчеркнул Максим Иванов.
#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика