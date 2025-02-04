Молчать не стал только один: лютый «замес» произошел в Приморье

Posted 4 февраля, 03:52
Published 4 февраля, 03:52
Modified 4 февраля, 03:54
Updated 4 февраля, 03:54
В Находке на Спортивной произошла потасовка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть сообщили о драке, в результате которой пострадал 49-летний мужчина. В больнице у пострадавшего зафиксировали ушибленные раны. Затем потерпевший написал заявление о случившемся. К слову, приятель пострадавшего, который тоже попал под «замес», в полицию не обращался.
«Полицейские проводят по данному факту проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников инцидента», — отметили в пресс-службе УМВД Приморья.
Стоит отметить, в новых медиа сообщили о возможных причинах потасовки. По словам подписчиков соцсетей, потерпевшие не дали сигарет юным приморцам, которые вели себя крайне настойчиво. Затем, когда мужчины вновь вышли на улицу из общественного заведения, на них напала толпа молодых людей, вероятно, мстившая за отказ поделиться табачными изделиями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Луговой группа людей избила парня.