Молчать не стал только один: лютый «замес» произошел в Приморье

В дежурную часть сообщили о драке, в результате которой пострадал 49-летний мужчина. В больнице у пострадавшего зафиксировали ушибленные раны. Затем потерпевший написал заявление о случившемся. К слову, приятель пострадавшего, который тоже попал под «замес», в полицию не обращался.