Морские огурцы грузите посылками: своеобразный способ контрабанды пресекла таможня

Совместные действия двух таможен помогли перекрыть канал незаконной отправки стратегически важных ресурсов за границу. Организовавшая пересылку контрабанды в посылках иностранка задержана, она дала признательные показания, активно раскаялась. И даже, как отметили в пресс-службе Дальневосточной таможни, способствовала расследованию преступления, а также оказала благотворительную помощь социальному учреждению. Всё это было учтено и в итоге уголовное дело было прекращено. Обвиняемой назначен штраф в размере 470 000 рублей.