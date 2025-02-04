Морские огурцы грузите посылками: своеобразный способ контрабанды пресекла таможня

Posted 4 февраля, 06:20
Published 4 февраля, 06:20
Modified 4 февраля, 06:22
Updated 4 февраля, 06:22
В пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни рассказали: завершено расследование уголовного дела о контрабанде трепанга стоимостью более 1,2 млн рублей. Партию трепанга весом 30,9 килограмма пытались незаконно переслать в Китай в почтовых отправлениях.
Всё началось в тот момент, когда на почтовых таможенных постах в Новосибирске и Казани сотрудники Сибирской оперативной таможни обнаружили несколько коробок с варено-сушеным трепангом. В далёкую Сибирь ценный биоресур прилетел, как оказалось, из Находки.
За расследование после этого взялись уже сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.
— Они выяснили, что коробки с трепангом мужчина в Находке отправлял по просьбе иностранной гражданки, постоянно проживающей в России. При этом отправитель уверял, что понятия не имел, что находится в посылках, — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что дальневосточный трепанг, который ещё называют морским огурцом, относится к стратегически важным ресурсам. Поэтому и было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.
Совместные действия двух таможен помогли перекрыть канал незаконной отправки стратегически важных ресурсов за границу. Организовавшая пересылку контрабанды в посылках иностранка задержана, она дала признательные показания, активно раскаялась. И даже, как отметили в пресс-службе Дальневосточной таможни, способствовала расследованию преступления, а также оказала благотворительную помощь социальному учреждению. Всё это было учтено и в итоге уголовное дело было прекращено. Обвиняемой назначен штраф в размере 470 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких граждан таможня выделяет особо при переходе границы.