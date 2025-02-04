От матрешки до печенья: как приморские продукты стали праздничным трендом в Китае

Posted 4 февраля, 08:01
Published 4 февраля, 08:01
Modified 4 февраля, 08:01
Updated 4 февраля, 08:01
Такой подарок является желанным у жителей Поднебесной. Считается, что продукты из России не только вкусны, но и полезны, потому что натуральны. Приморские производители с этим не спорят, а лишь наращивают объемы поставок, особенно перед китайским Новым годом.
Предприниматели из Поднебесной, которые продают российские товары, рассказали, что в этом году пользуется особой популярностью — китайцы чаще всего покупают российский алкоголь, матрёшек, шоколад, конфеты и печенье. Сохраняют высокую востребованность и свежие морепродукты из Приморья, пишет Biang.ru.
«Российские товары не только стали выбором многих китайских покупателей на Новый год, разнообразив их потребительскую корзину, но и, несомненно, придали новое дыхание китайско-российской торговле», — отмечают предприниматели из Суйфэньхэ.
Продажа российских товаров в Китае стала уже традиционной, и это направление стремительно развивается. Туристы из Приморья, часто посещающие приграничные районы Поднебесной, отмечают, что магазинов с российскими товарами становится все больше.
«Раньше такого не было, ничего русского, а тем более приморского в магазинах найти было нельзя. А если и попадалось, то в основном сувениры. Ну, было немного шоколада. Сейчас в Хуньчуне чуть ли не на каждом углу такие магазинчики, где можно купить и шоколад, и алкоголь, и колбасу. Мы в этот раз восемь дней отдыхали в Хуньчуне, соскучились по нашему шоколаду, пошли и купили плитку от „Приморского кондитера“, — рассказала в беседе с корреспондентом „Восток-Медиа“ жительница Приморья Ольга Светлова.
Еще одна жительница Приморья Светлана Кротова уже несколько лет живет в Хуньчуне, и очень скучает по всему русскому. Поэтому развитие торговли российскими и приморскими продуктами ее очень радует.
«Например, русскую муку, нашу, приморскую, ничем китайским не заменишь, текстура теста сильно отличается и вкус уже будет не тот. Кстати, и мои китайские друзья это тоже распробовали — делать выпечку из нашей муки. Когда мои знакомые едут в Хуньчунь, прошу их привезти конфеты и шоколад „Приморского кондитера“, а если не привезут, покупаю здесь. И кетчуп наш вкуснее, тоже беру, хоть и дорого», — рассказала она.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что благодаря поддержке государства компания-производитель выпустит на российский, а потом и международный рынок новую линейку продуктов.