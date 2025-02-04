Отдых для богачей: туризм в Приморье набирает популярность среди россиян

Posted 4 февраля, 04:44
Published 4 февраля, 04:44
Modified 4 февраля, 04:44
Updated 4 февраля, 04:44
Эксперты «Авито Путешествий» и «Авито Услуг» провели анализ и назвали самые популярные туристические маршруты на Дальнем Востоке. Стоит отметить, путешествовать по регионам ДФО — удовольствие не из дешевых. К слову, Приморье заняло лидирующие позиции в разных направлениях.
Например, знакомство с краем стоит немалых денег. Первое место в данном рейтинге занимает Камчатка (10 000 рублей), на втором — Сахалин (7 000 рублей), а индивидуальная экскурсия по Приморью обходится в среднем 4 000 рублей.
Также в регионе традиционно популярна рыбалка. В среднем на морскую охоту приходится выделять около 2 000 рублей. Однако приморские рыбаки вынуждены тратить примерно 10 000 рублей.
Групповые экскурсии тоже актуальны в ДФО. Здесь Приморье оказалось в золотой середине, — средняя стоимость составила 2 300 рублей. В то время, как Камчатский край оказался в лидерах (7 500 рублей).
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские базы отдыха не готовы распахнуть свои двери для туристов с черноморского моря.