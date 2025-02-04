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Posted 4 февраля, 04:44

Published 4 февраля, 04:44

Modified 4 февраля, 04:44

Updated 4 февраля, 04:44

Эксперты назвали популярные развлечения туристов в Приморском крае

Отдых для богачей: туризм в Приморье набирает популярность среди россиян

4 февраля 2025, 04:44
Фото: 1MI.

Эксперты назвали популярные развлечения туристов в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Приморский край — идеальное место для активных путешествий. Многие россияне это уже поняли. Сколько туристы готовы платить за отдых в дальневосточном регионе? — Подробнее в материале.

Эксперты «Авито Путешествий» и «Авито Услуг» провели анализ и назвали самые популярные туристические маршруты на Дальнем Востоке. Стоит отметить, путешествовать по регионам ДФО — удовольствие не из дешевых. К слову, Приморье заняло лидирующие позиции в разных направлениях.

Например, знакомство с краем стоит немалых денег. Первое место в данном рейтинге занимает Камчатка (10 000 рублей), на втором — Сахалин (7 000 рублей), а индивидуальная экскурсия по Приморью обходится в среднем 4 000 рублей.

Также в регионе традиционно популярна рыбалка. В среднем на морскую охоту приходится выделять около 2 000 рублей. Однако приморские рыбаки вынуждены тратить примерно 10 000 рублей.

Групповые экскурсии тоже актуальны в ДФО. Здесь Приморье оказалось в золотой середине, — средняя стоимость составила 2 300 рублей. В то время, как Камчатский край оказался в лидерах (7 500 рублей).

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские базы отдыха не готовы распахнуть свои двери для туристов с черноморского моря.

Мест нет: базы отдыха Приморья не готовы принять туристов с черноморского побережья
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Сахалин#Туризм#Камчатка#Рыбалка#Приморский край#Экскурсии#Приморье
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