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Posted 4 февраля, 08:50

Published 4 февраля, 08:50

Modified 4 февраля, 08:52

Updated 4 февраля, 08:52

Грузовик с песком опрокинулся на трассе в Приморском крае

Перекрыл всю трассу: самосвал с грузом перевернулся в Приморском крае — видео

4 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.

Грузовик с песком опрокинулся на трассе в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Дальнереченском районе Приморья, перед посёлком Филино, самосвал перевернулся на скользкой трассе и засыпал дорогу песком.

В Дальнереченском районе Приморья, перед посёлком Филино, произошло серьезное ДТП: самосвал перевернулся на скользкой трассе и засыпал дорогу песком. Инцидент случился днем 4 февраля, в результате аварии движение на участке затруднено.

На данный момент информации о пострадавших нет. Сотрудников экстренных служб на месте не видно.

Водители и пассажиры, проезжающие мимо, в шоке. Очевидцы поделились кадрами с последствиями ДТП в сети.

Видео: ussur_mikh_kray.

Других автомобилистов они просят быть осторожнее, особенно на сложном участке перед местом аварии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутких пробках из-за аварии во Владивостоке.

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