Перекрыл всю трассу: самосвал с грузом перевернулся в Приморском крае — видео

Posted 4 февраля, 08:50
Published 4 февраля, 08:50
Modified 4 февраля, 08:52
Updated 4 февраля, 08:52
В Дальнереченском районе Приморья, перед посёлком Филино, произошло серьезное ДТП: самосвал перевернулся на скользкой трассе и засыпал дорогу песком. Инцидент случился днем 4 февраля, в результате аварии движение на участке затруднено.
На данный момент информации о пострадавших нет. Сотрудников экстренных служб на месте не видно.
Водители и пассажиры, проезжающие мимо, в шоке. Очевидцы поделились кадрами с последствиями ДТП в сети.
Других автомобилистов они просят быть осторожнее, особенно на сложном участке перед местом аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутких пробках из-за аварии во Владивостоке.