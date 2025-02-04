Пещеру Али-бабы и красоту Шахерезады узрят шейхи из Омана благодаря приморцам

Отметим, что это уже второй показ одной из лучших балетных постановок Приморской сцены Мариинского театра в арабском мире. Два года назад «1000 и одна ночь» имела оглушительный успех в Катаре — балет показали в столице страны Дохе. Наши приморские исполнители сумели окунуть жителей Аравийского полуострова в атмосферу настоящей арабской сказки!