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Posted 4 февраля, 07:23

Published 4 февраля, 07:23

Modified 4 февраля, 07:25

Updated 4 февраля, 07:25

Гастроли балета Приморской сцены Мариинского театра пройдут в Омане

Пещеру Али-бабы и красоту Шахерезады узрят шейхи из Омана благодаря приморцам

4 февраля 2025, 07:23
Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра.

Гастроли балета Приморской сцены Мариинского театра пройдут в Омане

Сюжет
Международное сотрудничество
Золотом, алмазами, шикарными восточными красотками жителей Омана — одной из богатейших стран мира — пожалуй, не удивишь. Но вот когда посланцы из Приморского края покажут им Аладдина, птицу Рухх и пещеру Али-бабы, равнодушными они точно не останутся.

6 и 7 февраля балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в столице Омана Маскате — местным ценителям высокого искусства будет показан балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» (16+).

Отметим, что это уже второй показ одной из лучших балетных постановок Приморской сцены Мариинского театра в арабском мире. Два года назад «1000 и одна ночь» имела оглушительный успех в Катаре — балет показали в столице страны Дохе. Наши приморские исполнители сумели окунуть жителей Аравийского полуострова в атмосферу настоящей арабской сказки!

— На сцену в Маскате в главных партиях выйдут ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Сергей Уманец, Лада Сартакова, Шизуру Като, Саки Нисида, Сергей Аманбаев и другие, — рассказали в пресс-службе театра. — За пультом симфонического оркестра Мариинского театра — Эйюб Кулиев.

Заметим, что одним только Оманом февральские гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра не ограничатся. С 18 по 28 февраля наши солисты выступят в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Мариинского театра. Вниманию публики будут предложены такие постановки, как балет «Щелкунчик» (6+) в постановке народного артиста России Эльдара Алиева, «Жизель» (12+), «Спящая красавица» (6+), «Федра» (16+) и «Жар-птица» (12+).

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край#Международное сотрудничество
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