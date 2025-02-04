Пещеру Али-бабы и красоту Шахерезады узрят шейхи из Омана благодаря приморцам

Posted 4 февраля, 07:23
Published 4 февраля, 07:23
Modified 4 февраля, 07:25
Updated 4 февраля, 07:25
6 и 7 февраля балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в столице Омана Маскате — местным ценителям высокого искусства будет показан балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» (16+).
Отметим, что это уже второй показ одной из лучших балетных постановок Приморской сцены Мариинского театра в арабском мире. Два года назад «1000 и одна ночь» имела оглушительный успех в Катаре — балет показали в столице страны Дохе. Наши приморские исполнители сумели окунуть жителей Аравийского полуострова в атмосферу настоящей арабской сказки!
— На сцену в Маскате в главных партиях выйдут ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Сергей Уманец, Лада Сартакова, Шизуру Като, Саки Нисида, Сергей Аманбаев и другие, — рассказали в пресс-службе театра. — За пультом симфонического оркестра Мариинского театра — Эйюб Кулиев.
Заметим, что одним только Оманом февральские гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра не ограничатся. С 18 по 28 февраля наши солисты выступят в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Мариинского театра. Вниманию публики будут предложены такие постановки, как балет «Щелкунчик» (6+) в постановке народного артиста России Эльдара Алиева, «Жизель» (12+), «Спящая красавица» (6+), «Федра» (16+) и «Жар-птица» (12+).
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