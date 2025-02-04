Пламя стремится в небо, дым на весь район: жуткий пожар бушует во Владивостоке

Posted 4 февраля, 09:39
Published 4 февраля, 09:39
Modified 4 февраля, 09:41
Updated 4 февраля, 09:41
4 февраля 2025 года в районе БАМа во Владивостоке вспыхнул крупный пожар, который вызвал значительное беспокойство среди местных жителей. По сообщениям очевидцев, огонь охватил частный дом.
На данный момент информации о пострадавших не поступало, причины возгорания остаются неизвестными. Местные жители поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно масштаб происшествия.