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Posted 4 февраля, 09:39

Published 4 февраля, 09:39

Modified 4 февраля, 09:41

Updated 4 февраля, 09:41

Серьёзный пожар разбушевался во Владивостоке

Пламя стремится в небо, дым на весь район: жуткий пожар бушует во Владивостоке

4 февраля 2025, 09:39
Фото: Изображение Midjourney.

Серьёзный пожар разбушевался во Владивостоке

Сюжет
Пожар во Владивостоке
Очевидцы сообщают о серьезном пожаре на БАМе во Владивостоке. По их словам, горит частный дом.

4 февраля 2025 года в районе БАМа во Владивостоке вспыхнул крупный пожар, который вызвал значительное беспокойство среди местных жителей. По сообщениям очевидцев, огонь охватил частный дом.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, причины возгорания остаются неизвестными. Местные жители поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно масштаб происшествия.

Фото: vtoryak.vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье загорелся пассажирский автобус.

Пассажирский автобус охватил пожар в Приморье — фото
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#Новости#Общество#Владивосток#Социальные сети#БАМ#Частный дом#Приморский край#Приморье#Происшествия#Местные жители#Пожар во Владивостоке
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