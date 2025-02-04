Пламя вырывалось из-под крыши: пылающий дом тушили во Владивостоке — фото

Posted 4 февраля, 10:59
Published 4 февраля, 10:59
Modified 4 февраля, 11:04
Updated 4 февраля, 11:04
4 февраля в 18:06 в дачном обществе «Луч» во Владивостоке загорелся частный дом. На момент прибытия пожарных стихия охватила мансарду, из-под крыши вырывалось пламя. Пожарные ликвидировали огонь на площади около 20 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины пожара и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия, чтобы исключить возможность повторного возгорания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в частном доме, который разбушевался во Владивостоке.