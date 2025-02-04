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Posted 4 февраля, 10:59

Published 4 февраля, 10:59

Modified 4 февраля, 11:04

Updated 4 февраля, 11:04

Спасатели МЧС России потушили горящий дом во Владивостоке

Пламя вырывалось из-под крыши: пылающий дом тушили во Владивостоке — фото

4 февраля 2025, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.

Спасатели МЧС России потушили горящий дом во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пламя охватило мансарду и вырывалось из-под крыши дома во Владивостоке. К счастью, пожарные быстро прибыли на место.

4 февраля в 18:06 в дачном обществе «Луч» во Владивостоке загорелся частный дом. На момент прибытия пожарных стихия охватила мансарду, из-под крыши вырывалось пламя. Пожарные ликвидировали огонь на площади около 20 квадратных метров.

Фото: mchs_vdk

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины пожара и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в частном доме, который разбушевался во Владивостоке.

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