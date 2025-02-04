Пламя вырывалось из-под крыши: пылающий дом тушили во Владивостоке — фото

4 февраля в 18:06 в дачном обществе «Луч» во Владивостоке загорелся частный дом. На момент прибытия пожарных стихия охватила мансарду, из-под крыши вырывалось пламя. Пожарные ликвидировали огонь на площади около 20 квадратных метров.