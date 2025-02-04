Показали, что дымило в детском саду в Приморье — видео

Posted 4 февраля, 06:52
Published 4 февраля, 06:52
Modified 4 февраля, 06:54
Updated 4 февраля, 06:54
В Арсеньеве произошло возгорание проводки, в результате чего дым заполонил два этажа. Администрация учреждения оперативно эвакуировала 98 малышей. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями инцидента.
Пожароопасная ситуация сложилась в электрораспределительном блоке №1. Сотрудников и воспитанников сада вывели из здания согласно инструкции.
Прокуратура города Арсеньева организовала проверку по факту задымления в здании детского сада №30 на ул. Октябрской в г. Арсеньеве.
«Надзорное ведомство, с привлечением специалистов, даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении пожарной безопасности объекта», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас учреждение работает согласно инструкции.
Жители региона высказались о произошедшем.
«Представляю, как родители переживали. Самое главное, что никто не пострадал»;
«Но если это случилось из-за чьей-то халатности, то виновный должен быть наказан»;
«Надеюсь, дети, особенно малыши, не испытали стресс во время эвакуации».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скандал разгорелся в детском саду из-за психологического давления на детей со стороны воспитателей.