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Posted 4 февраля, 06:52

Published 4 февраля, 06:52

Modified 4 февраля, 06:54

Updated 4 февраля, 06:54

Что известно о возгорании в детском саду в Приморском крае

Показали, что дымило в детском саду в Приморье — видео

4 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.

Что известно о возгорании в детском саду в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Весть о задымленном садике взволновала многих жителей Приморья. Прокуратура опубликовала новые данные об инциденте.

В Арсеньеве произошло возгорание проводки, в результате чего дым заполонил два этажа. Администрация учреждения оперативно эвакуировала 98 малышей. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями инцидента.

Два этажа в дыму: детский сад задымился в Приморье
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Пожароопасная ситуация сложилась в электрораспределительном блоке №1. Сотрудников и воспитанников сада вывели из здания согласно инструкции.

Прокуратура города Арсеньева организовала проверку по факту задымления в здании детского сада №30 на ул. Октябрской в г. Арсеньеве.

«Надзорное ведомство, с привлечением специалистов, даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении пожарной безопасности объекта», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас учреждение работает согласно инструкции.

Видео: prosecutor_pk.

Жители региона высказались о произошедшем.

«Представляю, как родители переживали. Самое главное, что никто не пострадал»;
«Но если это случилось из-за чьей-то халатности, то виновный должен быть наказан»;
«Надеюсь, дети, особенно малыши, не испытали стресс во время эвакуации».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скандал разгорелся в детском саду из-за психологического давления на детей со стороны воспитателей.

Что творилось в яслях? — Скандал разгорается в детском саду в Приморье
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