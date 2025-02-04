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Posted 4 февраля, 05:06

Published 4 февраля, 05:06

Modified 4 февраля, 05:08

Updated 4 февраля, 05:08

Новые подробности разборок около развлекательного заведения появились в Приморье

«Посетители кафе страдают не первый раз»: новые данные о массовой драке в Приморье

4 февраля 2025, 05:06
Фото: Изображение Midjourney.

Новые подробности разборок около развлекательного заведения появились в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Громкая история конфликта возле кафе набирает обороты. Всплывают факты, которые оказались весьма занятными для прокуратуры.

Неизвестные избили двух мужчин, которые отдыхали в общественном заведении в Находке. Один из пострадавших написал заявление на хулиганов. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями инцидента.

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По данным из соцсетей, нападавшие — несовершеннолетние горожане. Именно поэтому надзорное ведомство проверяет эффективность работы комиссии по делам несовершеннолетних, — своевременно ли профильные сотрудники пресекают нарушения со стороны подростков и проходит ли профилактика детской преступности в муниципалитете.

Также прокуратура проверит информацию о том, что случившийся конфликт далеко не первая потасовка около кафе, чьи посетители пострадали.

Приморцы с возмущением высказались о произошедшем.

«Кто-то боится тигров, а кто-то вот таких озверевших подростков»;
«Эти подростки постоянно ошиваются около ТРЦ на Спортивной»;
«Да, подобное не впервые происходит там».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем обернулась дележка парковочного места во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Прокуратура#Кафе#Соцсети#Несовершеннолетние#Приморский край#Приморцы
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