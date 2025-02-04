«Посетители кафе страдают не первый раз»: новые данные о массовой драке в Приморье

Posted 4 февраля, 05:06
Published 4 февраля, 05:06
Modified 4 февраля, 05:08
Updated 4 февраля, 05:08
Неизвестные избили двух мужчин, которые отдыхали в общественном заведении в Находке. Один из пострадавших написал заявление на хулиганов. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями инцидента.
По данным из соцсетей, нападавшие — несовершеннолетние горожане. Именно поэтому надзорное ведомство проверяет эффективность работы комиссии по делам несовершеннолетних, — своевременно ли профильные сотрудники пресекают нарушения со стороны подростков и проходит ли профилактика детской преступности в муниципалитете.
Также прокуратура проверит информацию о том, что случившийся конфликт далеко не первая потасовка около кафе, чьи посетители пострадали.
Приморцы с возмущением высказались о произошедшем.
«Кто-то боится тигров, а кто-то вот таких озверевших подростков»;
«Эти подростки постоянно ошиваются около ТРЦ на Спортивной»;
«Да, подобное не впервые происходит там».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем обернулась дележка парковочного места во Владивостоке.