«Посетители кафе страдают не первый раз»: новые данные о массовой драке в Приморье

По данным из соцсетей, нападавшие — несовершеннолетние горожане. Именно поэтому надзорное ведомство проверяет эффективность работы комиссии по делам несовершеннолетних, — своевременно ли профильные сотрудники пресекают нарушения со стороны подростков и проходит ли профилактика детской преступности в муниципалитете.