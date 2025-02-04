«Прогрессивное жильё»: два новых дома для авиастроителей появятся в Арсеньеве

Новый жилой комплекс даже будет носить имя в честь вертолетного завода — «Прогрессивный» и будет состоять из двух домов на восемь и девять этажей на 153 квартиры общей жилой площадью около 7 тысяч квадратных метров. Благодаря налоговым преференциям, которые предусматривает территория опережающего развития, квартиры станут доступны для специалистов-вертолётостроителей, они смогут приобрести жилье на льготных условиях.