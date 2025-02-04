«Прогрессивное жильё»: два новых дома для авиастроителей появятся в Арсеньеве

Posted 4 февраля, 07:45
Published 4 февраля, 07:45
Modified 4 февраля, 07:47
Updated 4 февраля, 07:47
Новый жилой комплекс даже будет носить имя в честь вертолетного завода — «Прогрессивный» и будет состоять из двух домов на восемь и девять этажей на 153 квартиры общей жилой площадью около 7 тысяч квадратных метров. Благодаря налоговым преференциям, которые предусматривает территория опережающего развития, квартиры станут доступны для специалистов-вертолётостроителей, они смогут приобрести жилье на льготных условиях.
Как поясняют в компании «Девелопмент Дальний Восток», ставшей резидентом ТОР «Михайловский», ввод жилья по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) намечен на конец 2026 года. При строительстве домов будут учтены последние достижения среднеэтажного домостроения, это коснется не только технологий, но и дизайна зданий, а также обустройства придомовых территорий.
«Дома будут иметь современные лифты и фасады, детские и спортивные площадки. Генеральный план обоих участков разработан с учетом требований жилищного градостроительного законодательства, предусматривает наиболее рациональное и комфортное размещение объектов с учетом рельефа и позиционирования площадки по сторонам света. Налоговые льготы и административные преференции режима ТОР помогут нам обеспечить доступным и комфортным жильем работников предприятия „Прогресс“ в намеченные сроки. Для удобства вертолетостроителей дома будут расположены в непосредственной близости от центров досуга и социальной инфраструктуры, остановок общественного транспорта», — рассказала генеральный директор ООО «Девелопмент Дальний Восток» Екатерина Сиволоцкая.
В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики пояснили, что проект резидента ТОР позволит не только предоставить арсеньевцам доступное и комфортное жилье, но и привлечь новых специалистов на завод, повысив его привлекательность.
«Реализация проекта по строительству доступного и качественного жилья в городе Арсеньеве позволит повысить привлекательность работы на заводе „Прогресс“ для новых сотрудников, переехать в новые квартиры действующим специалистам. Под руководством Минвостокразвития России КРДВ совместно с правительством региона выполнила расширение границ ТОР „Михайловский“, чтобы инвестиционный проект, направленный на повышение качества жизни людей, был реализован с применением мер господдержки», — сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий и добавил, что КРДВ оказывает новому резиденту комплексную поддержку, обеспечивает применение налоговых льгот и административных преференций.
По данным КРДВ, резиденты ТОР «Михайловский» реализуют 26 проектов, восемь из них уже выведены на операционную стадию. Бизнес вложил в экономику региона более 46,2 млрд рублей, создал свыше 4,4 тыс. рабочих мест.
Напомним, Приморский край добился высоких результатов в социально-экономическом развитии. Регион показывает успехи по всем сферам экономики, включая жилищное строительство. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, подводя итоги работы за пять предыдущих лет, отметил, что в крае введено 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Расселено более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Край продолжает удерживать лидерство среди регионов ДФО по темпам сдачи жилья. Так, в 2024 году этот показатель вырос почти на 40 процентов.
По данным министерства архитектуры и градостроительной политики Приморского края, городами-лидерами по объему жилищного строительства по итогам 11 месяцев года стали Владивосток, Уссурийск, село Вольно-Надеждинское, Артем, Находка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на январских слушаниях в Москве, которые проходили при участии 11 глав регионов Дальнего Востока под руководством полпреда президента Юрия Трутнева, были отмечены достижения Приморья в разных сферах экономики. В совещании принял участие губернатор Олег Кожемяко.