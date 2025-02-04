«Пытки» для ценителей японского автопрома: жители Приморья остались без иномарок

Затем на ее «крючок» попался еще один поклонник японских машин. Горе-поставщица автомобилей пообещала доверчивому приморцу, что поможет привезти Honda Freed из страны восходящего солнца после 100-процентной предоплаты 1 499 700 рублей. Но опять потратила деньги на личные нужды.