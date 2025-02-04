vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 01:24

Published 4 февраля, 01:24

Modified 4 февраля, 02:15

Updated 4 февраля, 02:15

Почему любители японских машин остались без транспорта в Приморском крае

«Пытки» для ценителей японского автопрома: жители Приморья остались без иномарок

4 февраля 2025, 01:24
Фото: vostokmedia.com.

Почему любители японских машин остались без транспорта в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
Без японских автомобилей остались водители из Приморского края. Не все, но, как минимум, двое. Почему? — Узнаете в материале.

Администратор группы в популярном мессенджере разместила объявление об оказании помощи в доставке машин из Японии в Россию.

Однако первый же клиент стал жертвой наглого обмана. Женщина получила 290 000 рублей, обсудила с покупателем условия покупки Toyota Carina. Однако она даже не попыталась выполнить условия договора.

Затем на ее «крючок» попался еще один поклонник японских машин. Горе-поставщица автомобилей пообещала доверчивому приморцу, что поможет привезти Honda Freed из страны восходящего солнца после 100-процентной предоплаты 1 499 700 рублей. Но опять потратила деньги на личные нужды.

Хасанский суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальный японский автомобиль продают во Владивостоке.

Легенда из Японии: уникальный автомобиль продают во Владивостоке — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Смена эпохи: решение японской автомобильной компании шокировало жителей Приморья«Китайцы» нас завоюют: как меняется автомобильный рынок Приморья?«Вскрылась личина преступника?» — в Приморье арестовали «черного банкира» Шевцова
#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Мошенничество#Суд#Япония#Автомобили#Обман#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика