«Пытки» для ценителей японского автопрома: жители Приморья остались без иномарок

Posted 4 февраля, 01:24
Published 4 февраля, 01:24
Modified 4 февраля, 02:15
Updated 4 февраля, 02:15
Администратор группы в популярном мессенджере разместила объявление об оказании помощи в доставке машин из Японии в Россию.
Однако первый же клиент стал жертвой наглого обмана. Женщина получила 290 000 рублей, обсудила с покупателем условия покупки Toyota Carina. Однако она даже не попыталась выполнить условия договора.
Затем на ее «крючок» попался еще один поклонник японских машин. Горе-поставщица автомобилей пообещала доверчивому приморцу, что поможет привезти Honda Freed из страны восходящего солнца после 100-процентной предоплаты 1 499 700 рублей. Но опять потратила деньги на личные нужды.
Хасанский суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальный японский автомобиль продают во Владивостоке.