Раскромсал бездыханное тело: жуткая расчлененка попала на камеру во Владивостоке

Posted 4 февраля, 02:37
Published 4 февраля, 02:37
Modified 4 февраля, 02:39
Updated 4 февраля, 02:39
В социальных сетях появились шокирующие кадры с расчлененной собакой. Животное погибло, предположительно, от рук жителя Владивостока. В новых медиа заявили, что жертва стала «обменным товаром» на бутылку алкоголя.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что силовики нашли подозреваемого. Ранее судимый 46-летний мужчина находится в отделе полиции. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигр съел собаку на камеру в Приморском крае. Однако в этой истории есть принципиально важные нюансы.