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Posted 4 февраля, 02:37

Published 4 февраля, 02:37

Modified 4 февраля, 02:39

Updated 4 февраля, 02:39

Приморец жестоко убил и расчленил беспомощное создание в Приморье

Раскромсал бездыханное тело: жуткая расчлененка попала на камеру во Владивостоке

4 февраля 2025, 02:37
Фото: Изображение Midjourney.

Приморец жестоко убил и расчленил беспомощное создание в Приморье

Сюжет
Тигр
Чудовищные кадры с жертвой душегуба разлетелись в новых медиа. Силовики оперативно нашли того, кто, предположительно, сотворил ужасное во Владивостоке.

В социальных сетях появились шокирующие кадры с расчлененной собакой. Животное погибло, предположительно, от рук жителя Владивостока. В новых медиа заявили, что жертва стала «обменным товаром» на бутылку алкоголя.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что силовики нашли подозреваемого. Ранее судимый 46-летний мужчина находится в отделе полиции. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Скриншот из телеграм-канала vmfareast
Скриншот из телеграм-канала vmfareast. Фото: dpsvlc

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигр съел собаку на камеру в Приморском крае. Однако в этой истории есть принципиально важные нюансы.

Правда с нюансиком: что доподлинно известно о съеденной собаке на камеру в Приморье
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