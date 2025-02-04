Сегодняшний ТОП-5 самых популярных марок авто новоиспечённых пешеходов в Приморье

Posted 4 февраля, 01:26
Published 4 февраля, 01:26
Modified 4 февраля, 01:28
Updated 4 февраля, 01:28
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали: в разных районах Приморья судами были рассмотрены дела о нетрезвом вождении, на которых обвинение настаивало на конфискации автомобилей у злостных любителей поездок во хмелю.
— Суды приняли во внимание позицию прокуроров — и таким образом ряды пешеходов пополнили владельцы авто, живущие в разных городах и населённых пунктах края — от Уссурийска до Октябрьского района. Их автомобили конфискованы в доход государства.
Какие же автомобили предпочитают бывшие автовладельцы, а ныне банальные пешеходы? ТОП-5 (по версии прокуратуры Приморского края на сегодняшний день) выглядит так:
Например, владелец Honda Civic был задержан в октябре 2024 года в Покровке, разумеется, он был за рулем — и в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина ранее уже был лишён права управления транспортными средствами, но выводов для себя не сделал. Теперь ему предстоят 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. А «железный конь» уйдёт в пользу государства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прокуратура помогла торжеству справедливости.