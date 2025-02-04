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Posted 4 февраля, 01:26

Published 4 февраля, 01:26

Modified 4 февраля, 01:28

Updated 4 февраля, 01:28

Прокуратура Приморского края назвала самые популярные марки авто у нарушителей

Сегодняшний ТОП-5 самых популярных марок авто новоиспечённых пешеходов в Приморье

4 февраля 2025, 01:26
Фото: prosecutor_pk.

Прокуратура Приморского края назвала самые популярные марки авто у нарушителей

Сюжет
Прокуратура
Было ваше — станет государственным: в прокуратуре Приморского края назвали самые популярные у нарушителей ПДД марки автомобилей, которые по решению суда конфисковали у владельцев. Чтобы впредь пешком ходили — желательно, трезвыми. Раз уж сели пьяными за руль.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали: в разных районах Приморья судами были рассмотрены дела о нетрезвом вождении, на которых обвинение настаивало на конфискации автомобилей у злостных любителей поездок во хмелю.

— Суды приняли во внимание позицию прокуроров — и таким образом ряды пешеходов пополнили владельцы авто, живущие в разных городах и населённых пунктах края — от Уссурийска до Октябрьского района. Их автомобили конфискованы в доход государства.

Какие же автомобили предпочитают бывшие автовладельцы, а ныне банальные пешеходы? ТОП-5 (по версии прокуратуры Приморского края на сегодняшний день) выглядит так:

  • Honda Civic
  • Toyota Duet
  • Toyota Corona
  • Toyota Cresta
  • Nissan Largo.

Например, владелец Honda Civic был задержан в октябре 2024 года в Покровке, разумеется, он был за рулем — и в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина ранее уже был лишён права управления транспортными средствами, но выводов для себя не сделал. Теперь ему предстоят 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. А «железный конь» уйдёт в пользу государства.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прокуратура помогла торжеству справедливости.

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#Новости#Общество#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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