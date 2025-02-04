Сегодняшний ТОП-5 самых популярных марок авто новоиспечённых пешеходов в Приморье

Например, владелец Honda Civic был задержан в октябре 2024 года в Покровке, разумеется, он был за рулем — и в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина ранее уже был лишён права управления транспортными средствами, но выводов для себя не сделал. Теперь ему предстоят 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. А «железный конь» уйдёт в пользу государства.