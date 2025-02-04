Сердце не прятал за спины ребят: сотни людей почтили память батяни-комбата Ефремова

Сегодня общественность Приморья и Владивостока — по велению сердца, по порыву души — организовала в центре города, на площади Борцов за власть Советов, акцию в память о Сергее Ефремове и погибших на СВО бойцах «Тигра». В ней приняли участие сотни человек: участники отряда «Тигр», «Тигр-Правопорядок», ребята из «Молодой Гвардии», бойцы «Юнармии», работники краевого Правительства и администрации Владивостока, депутаты, а также неравнодушные жители краевой столицы.