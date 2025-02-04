Сердце не прятал за спины ребят: сотни людей почтили память батяни-комбата Ефремова

Posted 4 февраля, 05:03
Published 4 февраля, 05:03
Modified 4 февраля, 05:05
Updated 4 февраля, 05:05
Известие о том, что Сергей Ефремов, вице-губернатор, с момента образования командовавший батальоном добровольцев из Приморского края «Тигр», погиб в зоне СВО, потрясло Приморье. Он возвращался после выполнения боевого задания, вывозил раненых — и машина наткнулась на мину.
Сегодня общественность Приморья и Владивостока — по велению сердца, по порыву души — организовала в центре города, на площади Борцов за власть Советов, акцию в память о Сергее Ефремове и погибших на СВО бойцах «Тигра». В ней приняли участие сотни человек: участники отряда «Тигр», «Тигр-Правопорядок», ребята из «Молодой Гвардии», бойцы «Юнармии», работники краевого Правительства и администрации Владивостока, депутаты, а также неравнодушные жители краевой столицы.
Дань памяти замечательному человеку, легендарному комбату отдал и глава Владивостока Константин Шестаков.
— Для меня Сергей Викторович — настоящий патриот, неравнодушный и надежный человек с большим, добрым сердцем. Верный друг, настоящий офицер, для которого честь и Родина значили всё. Был и будет примером товарищества и верности долгу. Запомним его таким, — написал Константин Владимирович в своем официальном telegram-канале.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что имя Сергея Ефемова будет присвоено батальону, которым он командовал.