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Posted 4 февраля, 05:03

Published 4 февраля, 05:03

Modified 4 февраля, 05:05

Updated 4 февраля, 05:05

Во Владивостоке сотни людей пришли почтить память командира батальона «Тигр»

Сердце не прятал за спины ребят: сотни людей почтили память батяни-комбата Ефремова

4 февраля 2025, 05:03
Фото: Роман Павловский, Иван Дякин. primorsky.ru.

Во Владивостоке сотни людей пришли почтить память командира батальона «Тигр»

Сюжет
Герои СВО
Сотни людей — жители Владивостока, ветераны батальона «Тигр», патриотическая молодёжь — приняли участие в мемориальной акции и почтили память Сергея Ефремова, командира батальона «Тигр», погибшего в зоне СВО.

Известие о том, что Сергей Ефремов, вице-губернатор, с момента образования командовавший батальоном добровольцев из Приморского края «Тигр», погиб в зоне СВО, потрясло Приморье. Он возвращался после выполнения боевого задания, вывозил раненых — и машина наткнулась на мину.

Сегодня общественность Приморья и Владивостока — по велению сердца, по порыву души — организовала в центре города, на площади Борцов за власть Советов, акцию в память о Сергее Ефремове и погибших на СВО бойцах «Тигра». В ней приняли участие сотни человек: участники отряда «Тигр», «Тигр-Правопорядок», ребята из «Молодой Гвардии», бойцы «Юнармии», работники краевого Правительства и администрации Владивостока, депутаты, а также неравнодушные жители краевой столицы.

Дань памяти замечательному человеку, легендарному комбату отдал и глава Владивостока Константин Шестаков.

— Для меня Сергей Викторович — настоящий патриот, неравнодушный и надежный человек с большим, добрым сердцем. Верный друг, настоящий офицер, для которого честь и Родина значили всё. Был и будет примером товарищества и верности долгу. Запомним его таким, — написал Константин Владимирович в своем официальном telegram-канале.
Фото: Роман Павловский, Иван Дякин. primorsky.ru

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что имя Сергея Ефемова будет присвоено батальону, которым он командовал.

Губернатор Приморья: батальон «Тигр» отныне будет носить имя Сергея Ефремова
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Герои СВО
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