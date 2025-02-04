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Posted 3 февраля, 23:21

Published 3 февраля, 23:21

Modified 3 февраля, 23:23

Updated 3 февраля, 23:23

Температура воздуха в Приморском крае возвращается в климатические рамки

Снег повалил, затрещали морозы в Приморье: февраль напоминает, что на улице — зима

3 февраля 2025, 23:21
Фото: vostokmedia.com.

Температура воздуха в Приморском крае возвращается в климатические рамки

Сюжет
Погода
Последний месяц зимы решительно и бесповоротно напомнил жителям Приморского края, что такое морозы и ветер. Сегодня в крае по-настоящему студёная погода.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит циклон. Суровый зимний циклон. Ночью по краю местами прошёл снег, а днём он распространится на центральные и северо-восточные районы Приморья. На юге, на побережье — преимущественно без осадков. Ветер — сильный, северный, а местами — очень сильный. И это значит — метели, снежный накат и гололедица.

При таком сильном ветре дневные температуры по краю — до -17°C субъективно ощущаются как -26 градусов по Цельсию.

Будет ли сегодня снег во Владивостоке? Синоптики дают слегка уклончивый ответ: преимущественно без осадков. А вот ветер в краевом центре очень сильный, северный, ледяной. При этом специалисты Примгидромета отмечают: температура воздуха в столице ДФО и крае возвращается к климатической норме — холодно стало, как и положено зимой. Ночью в городе -15…-17°C, днём -12…-14°C, что при сильном ветре ощущается как минус 23-24 градуса по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как снега замели город и изумили жительницу Приморья.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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