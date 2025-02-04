Снег повалил, затрещали морозы в Приморье: февраль напоминает, что на улице — зима

Будет ли сегодня снег во Владивостоке? Синоптики дают слегка уклончивый ответ: преимущественно без осадков. А вот ветер в краевом центре очень сильный, северный, ледяной. При этом специалисты Примгидромета отмечают: температура воздуха в столице ДФО и крае возвращается к климатической норме — холодно стало, как и положено зимой. Ночью в городе -15…-17°C, днём -12…-14°C, что при сильном ветре ощущается как минус 23-24 градуса по Цельсию.