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Posted 4 февраля, 09:52

Published 4 февраля, 09:52

Modified 4 февраля, 09:54

Updated 4 февраля, 09:54

Жуткий пожар тушат в районе БАМа во Владивостоке

Спасатели уже на месте: серьезный пожар тушат во Владивостоке — видео

4 февраля 2025, 09:52
Фото: Изображение Midjourney.

Жуткий пожар тушат в районе БАМа во Владивостоке

Сюжет
МЧС
Очевидцы сообщили о серьезном пожаре на Тухачевского во Владивостоке. К счастью, на место быстро прибыли сотрудники МЧС.

4 февраля 2025 года во Владивостоке загорелся частный дом на улице Тухачевского. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые начали ликвидацию возгорания. По предварительным данным, пламя охватило около 50 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала, однако спасатели продолжают работу по устранению огня и выяснению причин возгорания. Очевидцы сообщают о сильном дыме, который был виден издалека.

Видео: DPS VL.

Службы экстренного реагирования находятся на месте инцидента, и подробности будут уточняться в ходе расследования. Жители района призываются соблюдать осторожность и следить за новостями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на БАМе во Владивостоке.

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