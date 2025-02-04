Спасатели уже на месте: серьезный пожар тушат во Владивостоке — видео

Posted 4 февраля, 09:52
Published 4 февраля, 09:52
Modified 4 февраля, 09:54
Updated 4 февраля, 09:54
4 февраля 2025 года во Владивостоке загорелся частный дом на улице Тухачевского. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые начали ликвидацию возгорания. По предварительным данным, пламя охватило около 50 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала, однако спасатели продолжают работу по устранению огня и выяснению причин возгорания. Очевидцы сообщают о сильном дыме, который был виден издалека.
Службы экстренного реагирования находятся на месте инцидента, и подробности будут уточняться в ходе расследования. Жители района призываются соблюдать осторожность и следить за новостями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на БАМе во Владивостоке.